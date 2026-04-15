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엠에프씨, 글로벌 제약사와 ADC 링커 개발 성공

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  • 엠에프씨가 15일 글로벌 제약사 자회사 F사와 고부가 소재 R&D 프로젝트를 완료했다.
  • 지난해 10월 수주 후 3개월 만에 ADC 항암제 링커 고순도 결정 합성을 성공했다.
  • 이를 통해 CDMO 사업 확대 기반을 마련하고 글로벌 협업을 지속한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3개월 만에 고순도 결정 합성…글로벌 CDMO 역량 입증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 원료의약품(API) 전문기업 엠에프씨 주식회사는 글로벌 제약사와의 협력을 본격화하며 글로벌 CDMO(위탁개발생산) 토털 솔루션 기업으로의 도약을 위한 첫 성과를 창출했다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 최근 글로벌 제약기업의 자회사인 F사와 진행한 고부가가치 소재 연구개발 프로젝트를 성공적으로 완료했다. 엠에프씨는 지난 2025년 10월 프로젝트 수주 이후 올해 초 F사의 정식 연구협력기업으로 벤더(Vendor) 등록을 마쳤다. 이어 약 3개월 만에 ADC 항암제의 링커 부분 고순도 결정 합성에 성공했으며, 이후 적격성 평가(Qualification)까지 통과해 향후 생산 및 공급을 위한 협력 체계를 구축했다.

특히 이번 성과는 엠에프씨의 고순도 결정 합성 기술력과 체계적인 연구 관리 시스템이 글로벌 기준에 부합함을 입증한 사례로 평가되며, 향후 고부가가치 CDMO 사업 확대의 기반이 될 것으로 기대된다.

엠에프씨 사옥. [사진=엠에프씨]

또한 엠에프씨는 이번 성과를 회사의 중장기 비전인 'Better Health, Better Life'를 기반으로 한 5개년 성장 로드맵 중 Momentum III: 글로벌 CDMO를 통한 성장 동력 확보 단계의 가시적 성과로 평가하고 있다.

엠에프씨 관계자는 "향후 국내외 글로벌 제약사와의 협업을 지속 확대할 계획"이라며 "원료의약품부터 완제의약품까지 아우르는 'Non-Stop Solution' 구축을 목표로, MFC AI 제형연구센터를 개소하고 차세대 통합 인프라를 단계적으로 확충할 방침"이라고 밝혔다.

한편 엠에프씨는 원료의약품 공급 외에도 개량신약 연구 성과를 바탕으로 금년 내 매출 발생을 기대하고 있으며, 대학과의 오픈 컬래버레이션(Open Collaboration, 개방형 협업)을 통해 근감소증 치료제 등 공동 연구도 적극 추진 중이다. 이를 통해 회사는 향후 단순 제조를 넘어 연구 중심형 글로벌 제약 기업으로의 도약을 모색하고 있다.

nylee54@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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