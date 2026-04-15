온수역 한주물류센터 부지, 26층-195가구 미리내집·공공산후조리원 조성

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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 경인전철과 서울지하철 7호선이 환승하는 서울 구로구 온수역 역세권에 공공산후조리원을 갖춘 신혼부부용 미리내집 195가구가 들어선다.

15일 서울시에 따르면 지난 14일 개최된 제5차 건축위원회에서는 이같은 내용을 담은 '구로구 오류동 326-16 공동주택 건립사업' 건축계획안을 심의·의결했다.

한주물류센터 특별계획구역 위치도 [자료=서울시]

대상지는 옛 한주물류센터가 있는 부지다. 이번 심의에 따라 온수역(1·7호선) 인근 한주물류센터 특별계획구역에 지하3층~지상26층 규모의 신혼부부를 위한 공공임대주택 '미리내집' 195가구와 근린생활시설이 조성될 예정이다.

인근 온수역세권 활성화 사업과 연계한 보행동선을 계획해 지역 간 연결성과 보행 편의성을 높이고 단지 내·외부는 열린 단지로 생활가로를 조성하도록 했다.

특히 시 건축위는 공공기여 방안으로 공공산후조리원을 도입해 미리내집 사업효과를 극대화하고 출산 인프라의 양극화 해소 등 지역 주민을 위한 시설도입을 유도했다. 공공산후조리원은 지역주민의 접근성을 고려해 경인로와 인접한 위치에 배치했으며 대지의 고저차를 활용한 설계로 개방감을 확보하고 쾌적한 환경을 구현할 예정이다.

서울시 관계자는 "이번 심의로 공공임대를 통한 지역 맞춤형 주거복합 개발을 본격화할 것"이라며 "주거·복지·생활 서비스가 균형 있게 결합된 역세권 거점 단지를 통해 시민의 주거안정과 삶의 질을 함께 높여갈 예정"이라고 말했다.

donglee@newspim.com