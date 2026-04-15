갤럭시아머니트리, 외국인 여행객 대상 선불카드 '트립머니' 출시

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여권 인증 없이 무기명 방식으로 발급…대중교통 이용도 가능

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 핀테크 기업 갤럭시아머니트리가 단기 체류 외국인 여행객을 위한 선불결제 카드 '트립머니'를 출시했다고 15일 밝혔다.

트립머니는 국내 체류 기간이 짧은 외국인들을 위해 설계된 선불결제 서비스다. 간편한 발급절차와 입국 직후 바로 사용할 수 있는 것이 특징이다. 여권 인증 등 본인확인이 필수인 기존 기명식 선불카드와 달리 무기명 방식으로 발급돼 개인정보 유출 우려를 낮췄다.

회사에 따르면 트립머니는 국내 주요 오프라인 가맹점 결제는 물론 선불교통 기능을 탑재해 버스, 지하철, 택시 등 대중교통 이용이 가능하다. 카드는 갤럭시아머니트리와 제휴된 국내외 업체의 온·오프라인 채널을 통해 발급받을 수 있으며, 편의점 GS25에 설치된 효성TNS ATM을 통해서도 발급받을 수 있다.

트립머니 카드. [사진 제공 = 갤럭시아머니트리]

회사는 이를 향후 전국 편의점 및 ATM 네트워크 확대를 위한 거점으로 활용할 계획이다. 외국인 관광객은 물론 기존 금융 서비스 이용이 어려웠던 고객층까지 아우르는 생활 밀착형 선불 서비스로 영역을 넓혀간다는 전략이다.

갤럭시아머니트리 관계자는 "트립머니는 단순한 결제 수단을 넘어 외국인 여행객의 국내체류 전반을 지원하는 생활 밀착형 서비스로 성장시켜 나갈 계획"이라며, "발급 접근성과 사용 편의성을 강화해 외국인 금융 경험의 새로운 표준을 만들어가겠다"고 말했다.

한편 갤럭시아머니트리는 일정 관리 정보, 날씨, 지역 기반 안내 등 관광과 일상에 유용한 부가 서비스를 지속 강화할 예정이다. 외국인 수요가 높은 관광지와 산업단지를 중심으로 제휴와 마케팅 협업을 확대하고 충전 이벤트와 다양한 혜택도 순차적으로 선보일 계획이다.

nylee54@newspim.com