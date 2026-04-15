日, 아시아 에너지 공급망 강화에 100억달러 지원 방침

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 정부가 중동 정세 불안에 대응해 아시아 에너지 공급망 강화를 위한 대규모 금융 지원에 나선다. 100억 달러(약 14조7000억 원) 규모의 자금 지원을 통해 원유 조달과 산업 공급망을 동시에 안정시키겠다는 전략이다.

일본 정부는 15일 아시아 각국과의 온라인 정상회의 개최를 조율 중이며, 다카이치 사나에 총리는 이 자리에서 금융 지원 방안을 공식 발표할 예정이라고 NHK 등이 보도했다.

이번 회의는 일본이 주도하는 아시아 제로 에미션 공동체(AZEC+) 틀을 활용해 열린다. 이 협의체에는 일본과 동남아시아 국가, 호주 등 11개국이 참여하고 있으며, 향후 한국 등 추가 참여 가능성도 거론된다.

이번 조치는 미국과 이란 간 갈등으로 호르무즈 해협 통행 불안이 이어지는 가운데 추진됐다. 아시아 각국은 원유 수입의 상당 부분을 중동에 의존하고 있어, 공급 차질 우려가 커지고 있다.

특히 현지 기업들 가운데 원유 확보에 어려움을 겪는 사례가 늘어나면서 금융 지원 필요성이 부각된 상황이다.

이에 일본은 국제협력은행(JBIC) 등을 통해 원유 및 석유화학 제품을 취급하는 아시아 현지 기업에 자금을 지원하는 방안을 검토 중이다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

일본의 대응은 단순한 에너지 확보를 넘어 의료·산업 공급망 유지까지 포괄한다. 일본에서 사용하는 의료용 장갑 등 일부 물자는 중동산 원유를 원료로 동남아시아에서 생산되는 구조다. 원유 공급 차질이 발생할 경우 곧바로 의료 물자 부족으로 이어질 수 있는 셈이다.

다카이치 총리는 앞서 관계 각료 회의에서 "이 같은 공급망 구조를 고려해 아시아 국가들과의 상호 협력 지원을 검토할 필요가 있다"고 밝힌 바 있다.

결국 이번 지원은 에너지와 필수 물자를 하나의 체계로 묶어 관리하는 경제안보형 공급망 전략으로 해석된다.

일본 정부는 단기적으로는 원유 조달을 지원하는 한편, 중장기적으로는 아시아 지역의 석유 비축 확대도 추진할 방침이다. 특히 일본이 운영 중인 비축 및 방출 시스템을 역내 국가들에 도입하도록 지원해, 위기 시 공동 대응 능력을 높인다는 구상이다.

이번 조치는 일본이 추진 중인 경제안보 중심 외교 전략과도 맞닿아 있다. 아시아 국가들의 에너지 확보를 지원하는 동시에 역내 공급망에서 일본의 영향력을 강화하고, 자국 산업에 필요한 물자 확보 안정성도 높이겠다는 복합적 목표가 담겨 있다.

goldendog@newspim.com