전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
글로벌·중국 일본

속보

더보기

日, 아시아 에너지 공급망 강화에 100억달러 지원 방침

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 일본 정부가 15일 아시아 정상회의에서 100억 달러 규모의 에너지 공급망 강화 자금을 지원하기로 했다.
  • 호르무즈 해협 불안으로 중동 원유 수입이 차질될 우려 속에 JBIC 등을 통해 현지 기업에 자금을 지원한다.
  • 의료용품 등 필수 물자까지 포함한 경제안보형 공급망 전략으로 아시아 내 일본의 영향력을 강화하려는 의도다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 정부가 중동 정세 불안에 대응해 아시아 에너지 공급망 강화를 위한 대규모 금융 지원에 나선다. 100억 달러(약 14조7000억 원) 규모의 자금 지원을 통해 원유 조달과 산업 공급망을 동시에 안정시키겠다는 전략이다.

일본 정부는 15일 아시아 각국과의 온라인 정상회의 개최를 조율 중이며, 다카이치 사나에 총리는 이 자리에서 금융 지원 방안을 공식 발표할 예정이라고 NHK 등이 보도했다.

이번 회의는 일본이 주도하는 아시아 제로 에미션 공동체(AZEC+) 틀을 활용해 열린다. 이 협의체에는 일본과 동남아시아 국가, 호주 등 11개국이 참여하고 있으며, 향후 한국 등 추가 참여 가능성도 거론된다.

이번 조치는 미국과 이란 간 갈등으로 호르무즈 해협 통행 불안이 이어지는 가운데 추진됐다. 아시아 각국은 원유 수입의 상당 부분을 중동에 의존하고 있어, 공급 차질 우려가 커지고 있다.

특히 현지 기업들 가운데 원유 확보에 어려움을 겪는 사례가 늘어나면서 금융 지원 필요성이 부각된 상황이다.

이에 일본은 국제협력은행(JBIC) 등을 통해 원유 및 석유화학 제품을 취급하는 아시아 현지 기업에 자금을 지원하는 방안을 검토 중이다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

일본의 대응은 단순한 에너지 확보를 넘어 의료·산업 공급망 유지까지 포괄한다. 일본에서 사용하는 의료용 장갑 등 일부 물자는 중동산 원유를 원료로 동남아시아에서 생산되는 구조다. 원유 공급 차질이 발생할 경우 곧바로 의료 물자 부족으로 이어질 수 있는 셈이다.

다카이치 총리는 앞서 관계 각료 회의에서 "이 같은 공급망 구조를 고려해 아시아 국가들과의 상호 협력 지원을 검토할 필요가 있다"고 밝힌 바 있다.

결국 이번 지원은 에너지와 필수 물자를 하나의 체계로 묶어 관리하는 경제안보형 공급망 전략으로 해석된다.

일본 정부는 단기적으로는 원유 조달을 지원하는 한편, 중장기적으로는 아시아 지역의 석유 비축 확대도 추진할 방침이다. 특히 일본이 운영 중인 비축 및 방출 시스템을 역내 국가들에 도입하도록 지원해, 위기 시 공동 대응 능력을 높인다는 구상이다.

이번 조치는 일본이 추진 중인 경제안보 중심 외교 전략과도 맞닿아 있다. 아시아 국가들의 에너지 확보를 지원하는 동시에 역내 공급망에서 일본의 영향력을 강화하고, 자국 산업에 필요한 물자 확보 안정성도 높이겠다는 복합적 목표가 담겨 있다.

goldendog@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동