인천의 터널· 교량 '지명부여 사전착수제'…국내 최초 착공때 부터 명칭 선정

인천 청라하믈대교 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =앞으로는 인천에 새로 건설되는 교량이나 터널 등 주요 시설물은 착공 단계부터 명칭 선정 절차가 진행된다.

인천 제3연륙교 같은 주요 인프라가 지자체 간 이견으로 이름 없이 개통되거나 갈등을 빚는 사례를 막기 위한 절차로 국내 최초이다.

인천시는 지명 관리의 체계성과 책임성을 높이기 위해 국내 최초로 '지명부여 사전착수제'를 도입한다고 24일 밝혔다.

이 제도가 시행되면 교량, 터널 등 시설물에 대해 착공 단계부터 명칭 선정 절차를 시작해 시민 이용도가 높은 주요 인프라가 이름 없이 개통되는 사례를 막고 행정의 책임성과 예측 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대되고 있다.

인천에서는 영종도와 육지를 연결하는 세 번째 해상교량인 청라하늘대교가 교량 명칭을 놓고 자치구끼리 팽팽히 맞서 올해 1월 이름 없이 개통했다가 국가지명위원회 결정으로 개통 9일 만에 명칭이 확정됐다.

시는 일본식 표기 의심 지명, 미고시·미등록 지명, 무명도서 등 정비가 필요한 지명 1707건에 대해서도 군·구와 협력해 2028년까지 단계적으로 정비를 마칠 계획이다.

hjk01@newspim.com