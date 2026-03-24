수원군공항이전 시민협의회, 국토교통부 찾아 경기국제공항 건설 촉구

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회(시민협의회)와 화성국제공항 추진 범시민단체 연합은 국토교통부를 방문해 '제7차 공항개발 종합계획'에 경기국제공항 건설을 반영할 것을 촉구했다고 24일 밝혔다.
이날 집회에 참여한 수원, 화성시민은 국토교통부에 6만 여 명의 시민의 뜻이 담긴 서명부를 전달했으며 촉구문 낭독과 퍼포먼스를 통해 국가주도의 적극적인 해결책 강구를 요구했다.
경기국제공항 건설은 경기도의 핵심 공약 중 하나이지만 경기도가 2024년 11월 예비 후보지 3곳을 선정한 이후 현재까지 최종 후보지를 확정하지 않아 제7차 공항개발 종합계획에 경기국제공항 반영이 불투명한 상황이다.
조철상 시민협의회 회장은 "도심 속 군공항으로 인한 피해와 경기 남부권의 여객 물류 수요를 해결하기 위해서는 경기통합국제공항이 반드시 필요하며, 이는 '제7차 공항개발 종합계획'에 경기국제공항이 반영돼야 가능하기 때문에 국토부의 책임있는 결단을 고대한다"고 말했다.
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