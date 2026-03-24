韩国25日起实施公务车限行措施应对能源危机

纽斯频通讯社世宗3月24日电 韩国政府将从25日零时起针对公务用车实施限行措施。若能源危机持续且进一步恶化，计划将适用范围扩大至全社会。

图为3月5日，位于韩国首尔一处加油站，市民正在给汽车加油。【图片=纽斯频通讯社】

气候环境部24日在国务会议上报告包含上述内容的"节能应对计划"。

由于中东局势动荡长期化导致能源供需不确定性增大，政府于本月5日下午3时起对原油、天然气发布资源安全危机"关注"预警，并于18日下午3时起将原油相关资源安全危机预警上调至"注意"级别。

据此，气候环境部推进应对计划，内容包括调整电力结构组合，尽量减少液化天然气（LNG）消费；实施高强度石油类节约和节能措施；加快普及可再生能源和储能装置。

政府将首先实施高强度节能措施。公共机构为带头实践节能，将义务实施公务车"尾号限行"制度，但残疾人用车、孕妇及载有婴幼儿车辆、电动汽车及氢燃料车除外。民间车辆暂以自愿为主，但若能源安全预警进一步上调至"警戒"级别，政府将考虑扩大至全社会。

政府还计划鼓励公共机构及大企业等临时调整上下班时间，最大程度分散交通需求。同时，要求石油使用量居前的50家企业制定节能计划，对实现节能目标的企业提供节能设施贷款项目优先支持。

韩国政府还将调整电力结构。在细颗粒物影响较小的情况下，放宽使用煤电限制，并计划将5座正在维护的核电站于5月前适时重启，减少液化天然气使用量。

政府还将积极宣传生活中实践节能的12项国民行动。包括参与汽车单双号限行、乘坐公共交通、维持适当室内温度、白天时段为电动汽车及手机充电等内容，呼吁全体国民积极参与。

此外，政府还计划今年迅速普及7GW以上可再生能源，并推进安装1.3GW储能装置，从根源上减少液化天然气等能源进口。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社