오리온, '비쵸비' 증설로 공급 확대…딸기맛 상시 판매 전환

AI 핵심 요약beta
- 오리온이 13일 비쵸비 생산 능력을 2배 확대했다.
- 익산 공장 라인 추가로 국내외 수요 대응과 수출 기반 마련했다.
- 딸기 맛 상시 판매 전환과 신제품 강화로 라인업 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오리온이 인기 제품 '비쵸비'의 생산 능력을 확대하고 신제품 라인업 강화에 나섰다. 수요 급증으로 품귀 현상까지 나타나자 공급 안정화와 글로벌 시장 대응을 동시에 추진하는 전략이다.
13일 오리온은 익산 공장에 비쵸비 생산 라인을 추가 구축해 생산 능력을 기존 대비 약 2배 확대했다고 밝혔다. 국내외에서 이어지는 높은 수요에 대응하고, 미국·일본 등 해외 수출 물량 확대 기반을 마련하기 위한 조치다. 생산 확대를 통해 안정적인 공급은 물론 향후 제품 다양화도 가능해질 전망이다.
제품 라인업도 강화한다. 지난해 한정판으로 선보였던 '비쵸비 딸기'를 상시 판매 제품으로 전환한다. 카카오 함량을 기존보다 1.4배 높여 초콜릿 풍미를 강화하고 딸기 크림을 더한 것이 특징으로, 출시 당시 소비자 호응이 높았던 점을 반영했다.
비쵸비는 2022년 출시 이후 꾸준한 인기를 이어오며 누적 매출 550억 원, 판매량 3300만 개를 기록한 히트 상품이다. 최근에는 '코리아 에디션' 등 한정판 제품이 외국인 관광객 사이에서 기념품으로 주목받으며 수요가 확대되는 추세다.
오리온 측은 "국내 소비자뿐 아니라 관광객 수요까지 더해지며 공급이 수요를 따라가기 어려운 수준"이라며 "생산 확대를 기반으로 새로운 맛과 콘셉트 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.
mkyo@newspim.com