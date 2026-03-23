오리온 '쉘위', 출시 50일 만에 1,000만 개 판매 돌파

SNS 자발적 확산·품귀 현상까지…해외 수출 요청 이어져

하루 20만개 판매 돌파…미국 시장 진출 본격화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오리온 생크림 디저트 '쉘위'가 출시 50일 만에 누적 판매량 1,000만 개를 돌파하며 빠른 성장세를 보이고 있다. 하루 평균 약 20만 개가 판매된 것으로, 우리나라 국민 5명 중 1명이 제품을 경험한 셈이다.

23일 오리온은 쉘위가 단기간에 대규모 판매량을 기록하며 디저트 시장에서 존재감을 빠르게 확대하고 있다고 전했다.

오리온 쉘위 제품 이미지. [사진=오리온 제공]

이번 흥행은 소비자들의 자발적인 온라인 입소문이 핵심 동력으로 작용했다. '얼먹(얼려 먹기)' 트렌드와 결합된 다양한 레시피가 확산된 데 이어, 제품을 활용한 깜짝 카메라 콘텐츠가 조회수 270만 회를 기록하는 등 SNS를 중심으로 화제가 이어졌다. 이러한 확산 효과로 일부 판매처에서는 품귀 현상까지 나타났다.

제품 경쟁력 역시 흥행을 뒷받침했다. 쉘위는 26%의 높은 크림 함량과 가성비를 앞세워 출시 전부터 온라인 커뮤니티에서 높은 관심을 받았으며, 출시 이후에도 오리온 공식 유튜브와 인스타그램 콘텐츠 조회수가 약 700만 회에 달하는 등 지속적인 관심을 이어가고 있다.

국내에서 형성된 인기를 바탕으로 해외 시장 확대도 본격화된다. 해외 바이어들의 출시 요청이 이어지면서 오리온은 현지 수요에 맞춰 주요 유통 채널을 통해 미국 수출을 시작할 예정이다. 글로벌 시장에서의 성과 여부에도 업계의 관심이 집중된다.

오리온 관계자는 "온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 국내 소비자들의 자발적인 입소문이 확산되며 해외 수출로까지 이어지게 됐다"며 "한 수 위 부드러움과 가성비를 앞세워 생크림 파이 대표 제품으로 육성해 나갈 것"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com