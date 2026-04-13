고메드갤러리아, 프리미엄 델리 '타블레' 론칭…명품관 식문화 확장

AI 핵심 요약beta
- 고메드갤러리아가 5일 타블레 론칭했다.
- 갤러리아백화점 명품관 고메이494에 첫 매장 열었다.
- 라이브 델리와 테스트 키친으로 외식·급식 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 고메드갤러리아가 프리미엄 델리 브랜드 '타블레(TABLÉE)'를 론칭하며 백화점 식문화 확장에 나섰다. 단순 식음 매장을 넘어 외식과 간편식, 향후 급식 사업까지 연결하는 플랫폼 전략이다.
타블레는 4월 5일 갤러리아백화점 명품관 고메이494에 첫 매장을 열고 쇼핑과 식사를 동시에 즐길 수 있는 미식 경험을 제안한다. 특히 신메뉴 개발과 검증을 수행하는 '테스트 키친' 기능을 갖춰, 향후 단체급식 사업장과 아파트 커뮤니티 등으로 레시피와 상품을 확장 적용할 계획이다.
매장에서는 즉석 조리 '라이브 델리'를 중심으로 글로벌 가정식 기반의 핫델리, 샐러드 등 다양한 메뉴를 선보인다. 매월 새로운 콘셉트를 적용해 도시별 테마 메뉴를 확대하는 방식으로 지속적인 메뉴 차별화도 추진한다.
대표 메뉴로는 투움바 우대갈비 파스타, 치킨 크림 리조또, 클램차우더 등이 있으며, 이탈리아 유기농 올리브 오일과 프랑스 AOP 발효버터 등 프리미엄 식재를 활용해 완성도를 높였다. 샐러드는 발사믹과 올리브 오일을 활용한 제철 메뉴로 구성하고, 바비큐·함박 스테이크 등 핫델리는 포장 중심으로 운영한다.
고메드갤러리아 측은 "타블레는 외식과 급식의 경계를 확장하는 브랜드"라며 "검증된 메뉴를 다양한 사업 영역으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
mkyo@newspim.com