'국가화재정보시스템' 클라우드 전환사업 최종선정

"대한민국 화재정보 종합플랫폼으로 도약"

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청은 24일 '국가화재정보시스템 클라우드 네이티브 전환 사업'이 행정안전부 심의를 거쳐 최종 대상 사업으로 선정됐다고 밝혔다.

이번 사업은 한국지능정보사회진흥원의 검토를 통해 총 19개 후보 가운데 5개 핵심 사업에 포함되며 국가 차원의 중요성과 시급성을 인정받았다.

소방청 정부세종청사 전경. [사진=뉴스핌DB]

2007년 구축된 국가화재정보시스템은 그동안 전국 화재 데이터 수집과 통계를 담당해 왔지만, 장기간 운영으로 인한 노후화와 물리적 서버 기반 구조의 한계로 데이터 활용과 서비스 확장에 어려움이 지적돼 왔다.

소방청은 이에 따라 향후 2년간 약 110억 원을 투입해 시스템을 '클라우드 네이티브' 기반으로 전면 전환할 계획이다.

이를 통해 전국 화재 데이터를 실시간으로 수집·통합 관리하고, 데이터 증가와 행정 수요 변화에 유연하게 대응할 수 있는 확장형 구조를 구축한다. 또한 장애 발생 시에도 신속한 복구가 가능한 안정적인 서비스 운영 체계도 마련한다.

특히 이번 개편의 핵심은 AI와 빅데이터를 활용한 분석 환경 구축이다. 축적되는 대규모 화재 데이터를 정밀하게 분석해 화재 발생 패턴과 위험 요인을 사전에 예측하고, 현장 대응 역량을 한층 끌어올릴 것으로 보인다.

김승룡 소방청장은 "이번 사업 선정은 국가화재정보시스템의 공공적 가치와 중요성을 다시 한번 인정받은 결과"라며 "단순한 정보 관리를 넘어 명실상부한 '대한민국 화재정보 종합플랫폼'으로 도약해, 국민 안전을 지키는 미래형 화재 안전 시스템을 구축하는 혁신적인 계기로 삼겠다"고 강조했다.

abc123@newspim.com