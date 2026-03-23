'소방안전, 센스 있는 한 줄로'…소방청, 봄맞이 사행시 이벤트 개최

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 소방안전 빅데이터 플랫폼 이용 활성화를 위해 국민 참여형 이벤트를 마련했다.
소방청은 23일부터 4월 30일까지 전 국민을 대상으로 '소방안전'을 주제로 한 봄맞이 사행시 이벤트를 개최한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 참여형 콘텐츠를 통해 플랫폼 접근성을 높이고, 소방안전 데이터에 대한 국민 관심과 활용도를 확대하기 위해 기획됐다.
참여를 원하는 국민은 소방안전 빅데이터 플랫폼 누리집 또는 홍보물에 포함된 QR코드를 통해 이벤트 페이지에 접속한 뒤 '소방안전' 네 글자로 4행시를 작성해 제출하면 된다.
접수된 작품은 창의성과 주제 적합성 등을 기준으로 심사를 거쳐 우수작을 선정한다. 우수상 10명에게는 치킨 기프티콘이 제공되며, 참가자 중 추첨을 통해 200명에게는 편의점 모바일 상품권이 지급된다. 당첨자는 오는 5월 13일 플랫폼 누리집을 통해 발표될 예정이다.
소방청은 이번 이벤트가 국민들이 소방안전과 빅데이터를 보다 친숙하게 접하는 계기가 되고, 플랫폼 방문과 데이터 기반 안전문화 확산으로 이어질 것으로 기대하고 있다.
김승룡 소방청장은 "이번 봄맞이 사행시 이벤트를 통해 국민 여러분께서 소방안전과 빅데이터의 중요성을 쉽고 재미있게 체감하고, 자연스럽게 플랫폼 이용으로 이어지기를 기대한다"며 "앞으로도 국민 눈높이에 맞춘 다양한 참여형 콘텐츠를 통해 플랫폼 활성화를 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.
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