소방청, 전국 주유소 2300곳 안전점검 돌입...중동 변수 대응

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 중동 정세 불안 등 국제 환경 변화에 대응해 전국 주유취급소에 대한 대대적인 안전점검에 나선다.
소방청은 23일부터 4월 10일까지 약 3주간 전국 주유소 가운데 약 20%에 해당하는 2300여 개소를 대상으로 위험물 안전관리 실태를 집중 점검한다고 밝혔다.
이번 조치는 최근 국제 정세 변화로 석유 수급 불안 가능성이 제기되는 상황에서 유류 공급의 핵심 거점인 주유소의 안전관리 수준을 선제적으로 강화하고, 사고를 예방하기 위한 취지다.
특히 소방청은 점검 효과를 높이기 위해 '위험 징후'가 있는 시설을 우선 선정해 집중 점검을 실시한다. 주요 대상은 최근 3년 이내 '위험물안전관리법' 위반 이력이 있는 곳, 대표자 변경이 잦아 관리 연속성이 떨어지는 곳, 휴·폐업이 반복되는 등 운영이 불안정한 시설 등이다.
점검에서는 불법 위험물 저장 행위를 중점적으로 단속한다. 유류 수급 불안을 틈탄 '사재기' 방지를 위해 창고나 주차장, 공터 등 허가되지 않은 장소에 위험물을 대량 보관하는 행위를 집중적으로 들여다볼 계획이다. 또한 법정 기준에 맞는 용기를 사용해 위험물을 적정하게 관리하고 있는지도 함께 점검한다.
소방청은 점검 결과 위법 사항이 적발될 경우 입건 및 과태료 부과 등 무관용 원칙을 적용해 엄정 대응할 방침이다.
abc123@newspim.com