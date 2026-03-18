KT, 소방청 '차세대 119통합시스템 구축 ISMP' 설계 맡는다

AI·클라우드 기반 재난대응 체계 설계 착수

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT는 소방청과 '차세대 119통합시스템 구축 ISMP(Information System Master Plan: 정보시스템 마스터플랜) 수립' 사업을 통한 인공지능(AI)·클라우드 기반 재난대응 체계 설계에 착수한다고 18일 밝혔다.

KT는 코넥, 브이티더블유, 넥스트아이앤아이, 엠티데이타 등과 컨소시엄을 구성해 이번 사업을 수행한다.

KT 광화문 East 사옥 전경. [사진=KT]

KT컨소시엄은 ▲긴급통신 인프라 및 공공안전망 구축·수행 ▲고신뢰·고가용성 ICT 역량 및 기술력 ▲클라우드 네이티브 아키텍쳐 기반 무중단 운영 체계 및 재해복구(DR) 센터 구성 방안 등에 높은 평가를 받았다.

이번 사업은 전국 19개 시·도 소방본부에서 각각 운영 중인 119 신고접수, 출동지령, 상황관제 시스템을 AI와 클라우드 기반의 국가 단위 통합 플랫폼으로 전환하기 위한 최상위 기획 사업이다.

KT컨소시엄은 계약 체결 이후 약 180일 동안 '차세대 119통합시스템 구축' 사업의 발주를 위한 세부 시스템 설계와 추진 전략을 마련할 예정이다.

향후 구축될 차세대 119통합시스템은 AI 음성인식 기반 신고접수, 전국 통합 GIS(지리정보시스템), 다매체·영상·IoT 자동신고, 관할 구분 없는 초광역 출동체계 등을 핵심 기능으로 한다.

이를 통해 신고 폭주 상황에서도 긴급도를 자동 분류해 보다 신속하게 대응하고 대형·복합 재난 발생 시 전국 소방력의 효율적 동원과 지휘가 가능하도록 한다는 방침이다.

KT는 이번 ISMP 수립 과정에서 클라우드 네이티브 아키텍처를 기반의 무중단 운영 체계와 재해복구(DR) 센터 구성 방안, 데이터 통합·표준화 전략을 제시해 시스템 안정성과 확장성을 동시에 확보할 계획이다.

아울러 차세대 시스템 구축 이후 안정적인 운영을 위해 필요한 법·제도 개선 사항과 조직·운영체계 개편 방향도 함께 도출할 예정이다.

김승룡 소방청장은 "차세대 119통합시스템은 예측 불가능한 대형 재난 상황에서도 국민에게 중단 없는 최상의 소방 서비스를 제공하기 위한 핵심 인프라"라며 "이번 밑그림 설계 작업을 시작으로 시·도 경계를 허무는 국가 단위 광역 대응 체계를 완벽히 구축해 국민의 생명과 안전을 더욱 굳건히 지켜나가겠다"고 강조했다.

유용규 KT 엔터프라이즈부문 공공사업본부장 전무는 "차세대 119통합시스템 ISMP 수립 사업은 국민의 안전과 직결된 국가 핵심 안전 인프라의 미래를 설계하는 사업"이라며 "KT는 AI와 클라우드 기술을 기반으로 소방청과 함께 세계 최고 수준의 국가 재난대응 체계를 구현해 나가겠다"고 밝혔다.

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