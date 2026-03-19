"안전한 글로벌 축제 만든다"…소방청, BTS 컴백 라이브 소방안전대책 총력

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 BTS의 컴백 라이브 공연을 앞두고 최고 수준의 소방안전대책을 가동한다.

소방청(청장 김승룡)은 오는 21일 광화문광장부터 시청역 일대에서 열리는 'BTS 컴백 라이브 : 아리랑(BTS COMEBACK LIVE : ARIRANG)' 공연의 성공적이고 안전한 개최를 위해 총력 대응에 나선다고 19일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 관광객들이 16일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에 설치된 방탄소년단 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)' 대형 홍보물 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.16 kunjoo@newspim.com

이번 공연은 전 세계 190개국에 생중계되는 대규모 글로벌 행사로, 수많은 인파가 몰릴 것으로 예상된다. 이에 소방청은 '특별경계근무 제2호'를 발령하고 소방관서장 정위치 근무 및 기동순찰을 대폭 강화한다. 행사 당일에는 구조대원 등 인력 800여 명과 구급차 등 장비 100여 대가 현장에 투입된다.

또한 인파 밀집도와 이동 동선을 고려해 광화문광장부터 시청역 구간을 3개 구역으로 나눠 통제한다. 종로소방서, 중부소방서, 서울119특수구조단이 각각 구역을 맡아 밀착 관리에 나설 계획이다.

테러 등 비상 상황에 대비해 중앙119구조본부 소속 테러대응구조대를 선제 배치하고, 국가소방동원령을 통해 구급차 50대를 추가로 확보하는 등 즉각 대응 체계도 구축한다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 서울 종로구 광화문 광장에 설치된 방탄소년단 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)' 대형 홍보물을 한 시민이 스마트폰에 담고 있다. 2026.03.16 kunjoo@newspim.com

사전 예방 조치도 병행된다. 소방청은 19일과 20일 이틀간 행정안전부, 문화체육관광부, 경찰청 등 관계기관과 함께 정부합동안전점검을 실시해 행사장 내외의 위험 요소를 점검한다. 특히 최근 숙박시설 화재 사례를 반영해 행사장 인근과 서울시 주요 숙박시설에 대한 긴급 소방안전점검도 추진 중이다.

아울러 행사 당일인 21일 오후 2시부터 인파가 완전히 해산할 때까지 소방청 내 '상황대책반'을 운영한다. 주요 거점 3곳에는 현장상황관리관을 배치해 실시간 소통과 지휘·통제 체계를 유지할 방침이다.

김승룡 소방청장은 공연 당일 현장을 직접 방문해 대피로 확보 상태, 구급차 이동 동선, 구역별 인력 배치 등을 최종 점검할 예정이다.

김 청장은 "세계적인 아티스트의 공연이자 대규모 인파가 모이는 행사인 만큼, 가장 완벽하고 촘촘한 현장 안전망을 가동하겠다"며 "국민과 전 세계 팬들이 모두 안심하고 공연을 즐길 수 있도록 모든 소방 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

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