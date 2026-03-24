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[현장에서] '해고는 죽음' 아닌 '한국형 유연안정성' 기대한다

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이재명 대통령, 기회 있을 때마다 '고용유연성' 강조
"사회안전망+기업 유연성 확보+일자리 선순환" 언급
덴마크 '황금의 삼각형' 이정표, 해고 끝 아닌 이동 기회
기업엔 인력 유연성, 국가는 실직자 소득 보장·재교육

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 던진 '고용유연성' 화두의 파문이 크다. 

이 대통령은 지난 19일 새 정부의 경제사회노동위원회가 출범하는 자리에서 고용유연성을 가장 중요한 의제로 다뤘다. 

이 대통령은 당시 모두발언에서 "이상적으로 고용유연성을 확장하자고 하면 노동계에서 뭐라고 (반대) 한다"면서 "하지만 사회안전망을 튼튼히 갖추고, 기업 입장에서도 유연성을 확보하는 대신 안정적인 정규직 일자리를 늘리는 방향으로 갈 수 있다. 선순환으로 갈 수 있다"고 짚었다. 

그러면서 이 대통령은 "문제는 불신이다. 불신이 수십 년 쌓인 것이라 쉽게 해소가 안 된다"며 "그런 어려운 현실이라 해도 가야할 길은 명확하다. 바꿔야 한다"고 힘줘 말했다. 

김미경 정치부 차장

◆2026년 '고용안정성' 달라야 한다

이 대통령이 짚은 것처럼 경영계에는 고용유연성이 노동시장의 경직성을 타파할 수 있을 것이라는 기대감으로 다가오더라도 노동계로서는 반대하고 움츠러들 수밖에 없는 이유가 있다. 고용유연성이 바로 한국 사회에 내재된 외환위기인 국제통화기금(IMF) 공포를 떠올리게 하기 때문이다.

1997년 12월 외환위기와 함께 불어닥친 신자유주의 태풍은 한국 경제와 노동계에 커다란 변곡점을 남겼다. 시장의 효율성을 극대화하는 신자유주의는 고용유연성이라는 명목 아래 대규모 구조조정을 가능하게 했다. 한국 사회의 근간이었던 '종신고용' '평생 직장' 신화는 사라졌다. 신자유주의적 고용유연성은 자본 운용에는 효율성을 가져다줬지만, 동시에 노동 시장을 정규직과 비정규직으로 분리하는 극심한 양극화를 초래했다.

2026년의 고용유연성은 그래서 IMF의 고용유연성과는 달라야 한다. 

2026년 우리 경제를 보면, 그동안 크게 성장했고, 단단해졌고, 국내를 넘어 해외로 뻗어나가고 있다. 그럼에도 한국의 노동시장은 '제로섬 게임'에 갇혀 있는 형국이다. 대기업 정규직을 위한 강력한 보호벽은 역설적으로 청년들의 진입 장벽을 높였고, 기업은 비용 리스크를 피하려고 비정규직과 외주화를 늘렸다. 

더 극심해진 노동시장 이중구조와 인력 동맥경화는 한국 경제의 기초 체력을 갉아먹고 있다. 특히 인공지능(AI)과 디지털 전환이라는 거대한 파도는 경험해보지 못한 변화를 예고하고 있지만 정부와 기업, 국민, 노동자, 현장의 대비는 더디다. 

고용유연성이 더 나은 미래로 가는 한국 경제의 체질 개선이라는 구조적이고 궁극적인 목표를 이루려면 진정한 의미의 '유연'을 확보해야 한다. 자본의 논리에만 치우친 일방향 유연으로는 불가능하다. 사회적 안정망과 새로운 일자리 기회라는 양방향 탄력성이 담보돼야 고용유연성은 비로소 완성될 수 있다.

◆'고용유연성' 필요충분조건은 양방향 '유연'

가장 성공적인 안착 모델로 꼽히는 덴마크의 '황금의 삼각형(Golden Triangle)'은 이정표로 삼을 만하다. 덴마크식 고용유연성은 기업에는 시장 상황에 따른 인력 운용의 유연성을 주되 국가가 실직자의 소득을 두텁게 보장하고 정교한 재교육을 제공하는 구조다.

핵심은 '해고'가 끝이 아니라 '이동' 기회다. 기업이 필요에 따라 인력을 유동적으로 뽑고 해고할 수 있는 권리를 보장받는다면, 노동자도 언제든 쉽게 다른 일자리를 찾을 수 있는 활발하고 역동적인 구직 시장을 보장받을 수 있어야 한다. 해고가 재취업 시장에서 어떤 차별이나 불이익으로 작용하지 않도록 공정하고 평등한 구직 기회도 보장받아야 한다.

유연화의 과실(果實)이 기업으로만 흐르지 않고 사회안전망의 재원으로 재투자되는 선순환 구조도 설계해야 한다. 기업의 비용 절감을 목적으로 하는 도구가 아니라 국가 전체의 인적자원을 효율적으로 재배치할 수 있게 하는 국가 전략이 돼야 한다. 

◆노동개혁 본질·사회적 대타협…실행력 갖춰야  

이 대통령은 고용유연성 전제 조건으로 사회안전망을 제시했다. 이 대통령은 "노동자들이 '해고는 죽음'이라는 생각을 하지 않을 수 있는 사회안전망을 충분히 확보해야 한다"고 강조했다. 이 대통령은 "고용안정성의 일부를 양보할 경우에 생길 수 있는 문제를 보완하는 것 이상의 대책이 있어야 한다"고 주문했다. 이 대통령은 "누군가의 일방적 희생이나 손실로 가지 않도록 하는 게 바람직하고 이런 사회적 타협을 통해 모두가 나은 환경에 충분히 이를 수 있다"고 해법도 내놨다.

유연과 안전이 결합된 '유연안전성'이야말로 이재명 정부가 추구하는 노동개혁의 본질이자 사회적 대타협의 완성물이기도 하다. 다만 이 대통령의 이러한 주문과 담론 제시, 정책의 방향성을 정부 관료와 일선 공직자, 더 나아가 한국 사회가 얼마나 이해하고 실행해 나갈 수 있을지는 기대보다 우려가 큰 것이 사실이다. 그만큼 이 대통령의 노동정책 방향 제시와 그에 따른 정부의 실천 강도, 그리고 기업 현장에서의 이해와 설득, 실행이 반드시 뒷받침돼야 한다는 말이기도 하다. 

the13ook@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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