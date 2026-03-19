국가AI전략위 "AI 시대 일자리 위기 대응 위해 업종별 맞춤형 고용안전망 필요"

AI 도입 속도 차이 고려한 차별화된 정책 필요

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 국가인공지능(AI)전략위원회는 19일 제3차 '노동 현장 AI 전환과 일자리의 미래 릴레이 간담회'를 개최하고 지속 가능한 고용 생태계 재설계 방향을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회에는 위원회 위원과 산업·정책분야 전문가, 관계 부처 관계자들이 참석했으며, 구태언 테크앤로벤처스 대표와 민순홍 산업연구원 부연구위원이 발제자로 나서 AI 전환 시대 제도 설계와 일자리 생태계 조성 방향을 제시했다.

위원회는 3차에 걸쳐 간담회를 진행해왔다. 1차에서는 현장에서 나타나는 AI 전환과 일자리 구조 변화를 진단했고, 2차에서는 AI 기술 확산 속도와 시장 변화 흐름을 분석하며 기업과 산업 현장의 직무·인력 수요 변화를 파악했다. 이번 3차 간담회는 앞선 두 차례 논의를 바탕으로 구체적인 정책 방향을 모색하는 자리였다.

임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장 [사진=국가인공지능전략위원회] 2026.03.19 biggerthanseoul@newspim.com

구태언 대표는 AI 기술 확산이 산업 구조와 일자리 형태에 미치는 변화를 진단하고, 기술 전환 과정에서 발생하는 고용 환경 변화에 대응하기 위한 제도적 방향을 제시했다.

민순홍 부연구위원은 이를 바탕으로 기술 확산 흐름이 향후 일자리 환경에 미칠 영향을 구체적으로 전망하고, 지속 가능한 일자리 생태계 조성을 위해 정책적으로 선제 대응해야 할 과제를 제안했다.

종합 토의에서는 AI 전환이 가져오는 고용 구조 변화에 대응하려면 직무 재설계, 사회안전망 확충, 전환 훈련 체계 정비를 개별 과제가 아닌 하나의 통합 패키지로 설계해야 한다는 점이 집중 논의됐다.

AI 도입 속도가 업종과 기업 규모별로 크게 다른 만큼, 일률적 지원보다 업종별·규모별로 차별화된 고용 안전망과 직무 전환 경로를 구체적으로 마련하는 것이 정책의 실효성을 높이는 핵심이라는 데 참석자들이 의견을 모았다.

유재연 사회분과장은 "세 차례 간담회를 통해 현장 실태, 기술과 시장의 변화, 새로운 일자리 정책의 필요성을 순서대로 짚어온 만큼, 이제는 논의를 정책 제언으로 구체화하는 단계로 넘어가야 할 시점"이라며 분과 차원에서 논의를 종합 정리해 관계 부처와 공유하겠다고 밝혔다.

임문영 상근 부위원장은 "현장에는 AI 확산에 관한 위기만큼이나 새로운 기회도 분명히 존재한다"며 "위원회는 노동부·과기정통부·복지부·산업부 등 관계 부처와 함께 기회는 최대화하고 위기는 최소화하는 고용 환경을 만들 수 있도록 현장의 목소리를 정책에 담는 작업을 멈추지 않겠다"고 강조했다.

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