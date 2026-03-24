아리바이오, ADPD서 AR1001 3상 진행상황 발표

진척률 90% 돌파…3분기 탑라인 결과 공개 예정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 알츠하이머 치료제 개발 전문기업 아리바이오는 알츠하이머·파킨슨병 국제학회(ADPD 2026)에서 경구용 알츠하이머 치료제 AR1001의 글로벌 3상 진행사항을 발표했다고 24일 밝혔다.

ADPD 2026은 지난 17일부터 21일(현지시각)까지 덴마크 코펜하겐에서 열린 알츠하이머·파킨슨병 분야 대표 학회로 70개국 이상에서 5500명 이상이 참여하는 대형 행사다.

회사에 따르면 샤론 샤(Sharon Sha) 스탠퍼드대학교 치매센터장 교수가 AR1001 글로벌 3상(POLARIS-AD) 업데이트 사항을 발표했다. AR1001의 글로벌 3상은 13개국 230개 기관에서 초기 알츠하이머 환자 1535명을 대상으로 진행 중이다. 52주 본시험 뒤 52주 연장시험으로 이어지는 구조다.

샤론 샤 스탠퍼드대학교 교수가 ADPD 2026에서 POLARIS-AD 진행 상황에 대해 발표 중이다. [사진= 아리바이오]

특히 임상 3상의 진척률은 90%를 넘어섰다. 본시험을 마친 환자 중 95% 이상이 연장시험에 자발적으로 참여했다. 중도 탈락률도 약 15% 수준으로 당초 예상치 25%를 하회해 안정적인 운영 지표를 보여줬다. 회사는 2분기 투약 종료, 3분기 탑라인 발표 일정을 제시했다.

또한 회사는 AR1001이 후기 임상에서 유의미한 결과 확보 시 항체 주사제 중심 시장에서 경구제 대안이라는 포지션을 선점할 것이라고 설명했다. 현재 미국 시장의 주요 승인 알츠하이머 치료제인 키순라(Kisunla)는 4주 간격 정맥주사 방식이다. 레켐비(Leqembi)는 아밀로이드 관련 영상 이상(ARIA) 자기공명영상(MRI) 모니터링이 보고되고 있다.

정재준 아리바이오 대표이사는 "6월 임상 종료를 앞두고 열린 이번 ADPD 발표를 통해 AR1001 임상 3상의 글로벌 경쟁력과 데이터 기반 설계의 타당성을 입증했다"며 "향후 AR1001이 경구용 알츠하이머 치료제의 새로운 글로벌 표준으로 자리 잡을 가능성이 더욱 커졌다"고 전했다.

이어 "이번 ADPD 발표는 단순 학회 참석이 아니라 3분기 탑라인을 앞두고 AR1001의 임상 규모, 낮은 이탈률, 높은 연장 참여율, 경구 복용 편의성까지 투자 판단의 핵심 포인트가 한 번에 부각된 이벤트"라고 덧붙였다.

한편 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와 합병을 추진 중이다. 합병 예정 기일은 오는 6월 5일이다.

nylee54@newspim.com