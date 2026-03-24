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아리바이오, ADPD서 AR1001 3상 진행상황 발표

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진척률 90% 돌파…3분기 탑라인 결과 공개 예정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 알츠하이머 치료제 개발 전문기업 아리바이오는 알츠하이머·파킨슨병 국제학회(ADPD 2026)에서 경구용 알츠하이머 치료제 AR1001의 글로벌 3상 진행사항을 발표했다고 24일 밝혔다.

ADPD 2026은 지난 17일부터 21일(현지시각)까지 덴마크 코펜하겐에서 열린 알츠하이머·파킨슨병 분야 대표 학회로 70개국 이상에서 5500명 이상이 참여하는 대형 행사다.

회사에 따르면 샤론 샤(Sharon Sha) 스탠퍼드대학교 치매센터장 교수가 AR1001 글로벌 3상(POLARIS-AD) 업데이트 사항을 발표했다. AR1001의 글로벌 3상은 13개국 230개 기관에서 초기 알츠하이머 환자 1535명을 대상으로 진행 중이다. 52주 본시험 뒤 52주 연장시험으로 이어지는 구조다.

샤론 샤 스탠퍼드대학교 교수가 ADPD 2026에서 POLARIS-AD 진행 상황에 대해 발표 중이다. [사진= 아리바이오]

특히 임상 3상의 진척률은 90%를 넘어섰다. 본시험을 마친 환자 중 95% 이상이 연장시험에 자발적으로 참여했다. 중도 탈락률도 약 15% 수준으로 당초 예상치 25%를 하회해 안정적인 운영 지표를 보여줬다. 회사는 2분기 투약 종료, 3분기 탑라인 발표 일정을 제시했다.

또한 회사는 AR1001이 후기 임상에서 유의미한 결과 확보 시 항체 주사제 중심 시장에서 경구제 대안이라는 포지션을 선점할 것이라고 설명했다. 현재 미국 시장의 주요 승인 알츠하이머 치료제인 키순라(Kisunla)는 4주 간격 정맥주사 방식이다. 레켐비(Leqembi)는 아밀로이드 관련 영상 이상(ARIA) 자기공명영상(MRI) 모니터링이 보고되고 있다.

정재준 아리바이오 대표이사는 "6월 임상 종료를 앞두고 열린 이번 ADPD 발표를 통해 AR1001 임상 3상의 글로벌 경쟁력과 데이터 기반 설계의 타당성을 입증했다"며 "향후 AR1001이 경구용 알츠하이머 치료제의 새로운 글로벌 표준으로 자리 잡을 가능성이 더욱 커졌다"고 전했다.

이어 "이번 ADPD 발표는 단순 학회 참석이 아니라 3분기 탑라인을 앞두고 AR1001의 임상 규모, 낮은 이탈률, 높은 연장 참여율, 경구 복용 편의성까지 투자 판단의 핵심 포인트가 한 번에 부각된 이벤트"라고 덧붙였다.

한편 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와 합병을 추진 중이다. 합병 예정 기일은 오는 6월 5일이다.

nylee54@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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