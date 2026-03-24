LH, 신혼·신생아·다자녀 전세임대 9120가구 모집…연말까지 접수

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국토지주택공사(LH)는 연말까지 신혼·신생아, 다자녀 가구를 대상으로 전세임대주택 입주자를 상시 모집한다고 24일 밝혔다.

[사진=LH]

전세임대주택은 입주 대상자가 지원한도액 범위 내 거주할 주택을 직접 찾으면 LH가 주택 소유자와 전세 계약을 체결한 뒤 이를 입주 대상자에게 저렴하게 재임대하는 제도다.

올해 전국에서 모집하는 전세임대 물량은 ▲신혼·신생아Ⅰ유형 5700가구 ▲신혼·신생아Ⅱ유형 1170가구 ▲다자녀 유형 2250가구 등 총 9120가구다.

'신혼·신생아 전세임대Ⅰ, Ⅱ' 유형은 신청일 현재 무주택자이면서 2년 이내 출산한 자녀가 있는 신생아 가구, 한부모가족, 혼인 7년 이내 (예비)신혼부부 등을 대상으로 한다. 소득 및 자산 기준에 따라 신혼·신생아Ⅰ, Ⅱ 유형으로 구분된다.

Ⅰ 유형은 월평균 소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 70%(맞벌이의 경우 90%) 이하면 신청이 가능하며, 국민임대주택 자산 기준을 충족해야 한다.

Ⅱ 유형은 월평균 소득이 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 130%(맞벌이의 경우 200%) 이하면 신청할 수 있으며 임대의무기간이 6년인 분양전환 공공임대주택의 자산 기준을 충족해야 한다.

'다자녀 전세임대' 유형은 2명 이상의 미성년 자녀를 양육하는 가구 중 수급자·차상위계층·한부모가족에 해당하거나, 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 70% 이하면 신청할 수 있다. 자산 기준은 국민임대주택 자산 기준을 충족해야 한다.

청약 신청은 올해 말까지 수시로 가능하다. 신청 후 자격 검증 절차 등이 완료(약 10주 소요)되면 입주할 수 있다.

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