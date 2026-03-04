LH, 올해 전세임대 3.8만가구 공급…전년比 13.8% 확대

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국토지주택공사(LH)가 무주택 서민의 주거비 부담 완화를 위해 올해 전국에 전세임대주택 3만7580가구를 공급한다고 4일 밝혔다.
전세임대 제도는 입주 대상자가 거주할 주택을 직접 찾으면 LH가 주택 소유자와 전세 계약을 체결한 뒤 이를 다시 입주 대상자에게 저렴하게 재임대하는 방식이다.
지난해 LH는 전국에 전세임대주택 3만3000가구를 공급했다. 이는 지난해 LH 전체 공공임대 공급 물량(6만4000가구)의 51%에 해당한다. 특히 지난해 4월에는 비(非)아파트 시장 정상화를 위해 '전세임대형 든든주택'을 최초 도입해 중산층까지 지원 대상을 확대했고 12월에는 청년 및 전세임대형 든든주택 7500가구를 추가 공급했다.
LH는 올해 주거복지 업무 추진 목표를 '주택공급 확대를 통한 국민 주거안정 지원'과 '촘촘한 주거지원 및 주거환경 개선을 통한 국민편익 증대'로 설정했다. 이에 따라 지난해보다 물량을 늘려 전국에 총 3만7580가구 공급을 추진한다.
유형별로는 ▲일반·고령자 1만3099가구(35%) ▲청년 1만 285가구(27%) ▲신혼·신생아 6661가구(18%) ▲비아파트 2830가구(8%) ▲전세사기 피해자 2500가구(7%) ▲다자녀 2205가구(6%) 순이다.
지역별로는 주거 수요가 집중된 수도권에 2만1836가구(58.1%), 광역시 8707가구(23.2%), 기타 지방 도시 7037가구(18.7%)가 공급된다.
전세금 지원 한도액은 일반 유형 기준으로 수도권 1억3000만원, 광역시 9000만원, 기타 지역 7000만원이다. 청년 유형의 경우 단독 1인 기준 수도권 1억2000만원, 광역시 9500만원, 기타 지역 8500만원이다.
LH는 최근 전월세 가격 상승과 매물 감소, 대출 규제 강화 등 시장 여건을 감안해 상반기 공급 일정을 예년보다 앞당겨 추진한다. 지난 2월 청년 1순위 7천 가구 모집을 시작으로, 4월 신혼부부·다자녀 수시모집, 5월 기존주택 일반·고령자 정기모집이 순차적으로 시행된다. 하반기에는 예산 범위 내에서 공급 실적과 수요 추이를 고려해 청년 등 수요가 높은 유형을 중심으로 추가 공급도 추진할 계획이다.
자세한 사항은 LH청약플러스에 게시된 공고를 통해 확인할 수 있으며, 전세임대 콜센터를 통한 전화 상담도 가능하다.
조경숙 LH 사장 직무대행은 "무주택 서민의 주거안정 및 주거비 부담 완화를 위해 전세임대주택 공급 물량을 확대하고 공급 시기도 앞당겼다"며 "더 많은 국민께 주거지원이 가능하도록 공공임대주택 정보 제공을 강화하고 주택공급 확대를 목표로 최선을 다하겠다"고 말했다.
min72@newspim.com