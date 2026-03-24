삼성전자, 플랙트와 첫 공동 전시…유럽 공조 시장 정조준

밀라노 MCE서 중앙공조·AI 제품 공개

데이터센터 겨냥 통합 HVAC 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 유럽 최대 공조 전시회에서 플랙트그룹과 첫 공동 전시에 나섰다.

삼성전자는 24일 이탈리아 밀라노에서 열리는 'MCE 2026'에 참가해 주거·상업용 공조 솔루션을 공개했다. MCE는 1900여 개 기업이 참여하는 유럽 최대 공조 전시회다. 이번 전시는 지난해 11월 플랙트그룹 인수 이후 첫 공동 행사다. 약 500㎡ 규모 전시관을 꾸리고 플랙트그룹과 통합 냉난방공조(HVAC) 경쟁력을 제시했다.

플랙트그룹의 공기 조화기(AHU, Air Handing Unit) 'CAIRplus' [사진=삼성전자]

전시에서는 플랙트그룹 실내기 5종과 중앙공조 솔루션을 함께 선보였다. BMS(Building Management Solution) 기반 통합 제어 구조로 사업 범위를 확장했다.

공기조화기 'CAIRplus'는 맞춤 설계로 에너지 효율을 높인다. 대형 공간에서 온습도 제어와 공기 정화를 수행한다. 소형 냉난방기 'Geko'는 슬림 설계와 저소음 구조가 특징이다. 공간 활용도를 높이고 정밀 온도 제어를 지원한다.

두 제품은 삼성 'DVM S2+' 실외기와 연동된다. AI 기반 제어로 에너지 절감 효과를 높였다. 데이터센터, 클린룸 등 고부가 영역 대응도 강화했다.

전시관은 '쾌적함'과 '연결성'을 주제로 구성됐다. 가정용과 상업용 제품을 함께 배치했다. 입구에는 2026년형 'AI 무풍콤보 프로 벽걸이'를 전면 배치했다. 'AI·모션 바람' 기능을 탑재해 환경에 맞는 기류를 제공한다. 현장에는 'AI 직접', 'AI 간접', '무풍' 등 7가지 바람을 체험하는 공간을 마련했다. 사용자 체감 중심 전시를 강조했다.

'AI 무풍콤보 프로 벽걸이' 가정용 에어컨과 'EHS 올인원' [사진=삼성전자]

난방과 온수를 제공하는 'EHS' 라인업도 공개했다. 'EHS 올인원'은 냉난방과 온수 기능을 동시에 제공한다. 공기열과 전기를 활용해 효율을 높이고 화석연료 보일러 대비 탄소 배출을 줄였다. R32 냉매를 적용해 온난화지수를 낮췄다. 폐열 재활용과 'AI 절약모드'로 에너지 절감 기능을 강화했다.

상업용 존에는 'DVM' 시스템 에어컨을 전시했다. 지열과 수열을 활용한 고효율 냉난방 구조를 적용했다. 'DVM S2+' 실외기는 온디바이스 AI로 환경을 학습한다. 운전 효율을 높이고 에너지 사용을 줄였다. 이번 전시는 24일부터 27일까지 밀라노 '로 피에라'에서 열린다.

syu@newspim.com