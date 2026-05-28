SKT, 직원 업무방식 학습하는 AI 에이전트 도입

'에이닷 비즈 코워크' 사내 적용…반복 업무 자동화

AXMS·AX 챌린지 연계해 전사 AI 전환 가속화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤이 구성원 개인의 업무 방식을 학습해 반복 업무를 수행하는 인공지능(AI) 에이전트 서비스 '에이닷 비즈 코워크(A.Biz Cowork)'를 사내에 도입하며 전사 AI 전환(AX)에 속도를 낸다.

SK텔레콤은 28일 '에이닷 비즈 코워크' 베타 버전을 사내에 적용했다고 밝혔다. 이 서비스는 단순 질의응답 수준을 넘어 복잡한 업무 요청에 대해 스스로 실행 계획을 세우고 코드 작성과 결과 검증까지 수행하는 것이 특징이다. 구성원이 한 번 학습시킨 업무 방식은 반복 수행이 가능해 업무 효율을 높일 수 있다.

SKT 구성원들이 AI 에이전트 서비스 'A.Biz Co-work' 베타 버전을 사용하는 모습 [사진=SK텔레콤]

예를 들어 법무 담당자가 계약서 검토 기준을 입력하면 이후 새로운 계약서가 들어올 때마다 AI가 동일한 기준으로 검토 결과를 정리해준다. 여러 규격서와 제안서를 분석해 필요한 조건만 추출하고 비교표를 만드는 작업도 지원한다. 회사는 향후 아웃룩과 팀즈 등 사내 협업 도구 연동 범위도 확대할 계획이다.

SK텔레콤은 전사 AX 과제를 통합 관리하는 플랫폼 'AXMS(AX Management System)'도 1.5 버전으로 업그레이드했다. AXMS는 전사 AX 과제를 대시보드 형태로 관리하고, 과제 등록과 실행, 결과물 공유 등을 지원하는 플랫폼이다. 이번 개편에서는 AI 툴 추천과 교육·실습 프로그램 연계 기능 등을 추가했다.

SK텔레콤은 최근 사내 해커톤 'AX 챌린지'를 열고 구성원들의 AI 기반 업무 혁신 아이디어 발굴에도 나섰다. 회사는 에이닷 비즈 코워크와 AXMS, AX 챌린지를 연계해 구성원 스스로 AI 도구를 만들고 활용하는 AX 선순환 체계를 구축한다는 방침이다.

윤현상 SK텔레콤 에이닷기획담당은 "AI 활용은 질문에 답을 받는 단계를 넘어 자신의 업무 방식을 AI에 가르치는 단계로 발전하고 있다"며 "직무별 AI 에이전트를 직접 구현하고 활용할 수 있는 환경을 만들어 일하는 방식을 혁신하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com