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국립극장, 4-5월 야외 문화축제 '아트 인 시리즈' 개최

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 국립극장(극장장 직무대행 이경환)은 4월부터 5월까지 매주 토요일, 해오름극장 앞 문화광장에서 야외 문화축제 '아트 인 시리즈'를 개최한다. 일상 속 예술 장터를 표방하며 기획된 이 행사는 2021년 '아트 인 마르쉐'로 첫발을 내디뎠다. 이후, 다양한 협업을 통해 꾸준히 외연을 확장하며 지난 5년간 누적 방문객 12만여 명을 기록했다.

2026년 '아트 인 시리즈'는 창작·계절·농부·미식이라는 매주 다른 주제로 열리며, 다양한 장르의 음악 공연도 함께 어우러진다. 행사는 오전 11시부터 오후 4시까지 진행되며, 별도 신청 없이 자유롭게 참여할 수 있다.

'아트 앤 시리즈' 현장. [사진=국립극장]

첫째 주(4월 4일, 5월 2일)에는 창작자 네트워킹 플랫폼 '컨택토'와 함께하는 창작 시장 '아트 인 굿즈'가 열린다. 지난해까지 '아트 인 파츠'로 운영되던 행사를 최근 K-쇼핑 트렌드에 맞춰 리뉴얼했다. 이번 시즌 테마는 '수집하는 취향'으로, 도자기·금속·패브릭 등의 공예품부터 빈티지 물품, 레코드, 반려동물 용품까지 개성 넘치는 품목들을 선보인다. 또한, 사전 신청 시 '한땀 한땀 엮어서 완성하는 위빙 코스터' 등의 워크숍도 참여할 수 있다.

무대에서는 인디록 밴드와 싱어송라이터 공연이 펼쳐진다. 4월에는 밴드 '유인원'과 싱어송라이터 '권소정'이, 5월에는 밴드 '비공정'와 싱어송라이터 '최정윤'이 무대에 오른다.

둘째 주(4월 11일, 5월 9일)에는 지속 가능한 삶을 추구하는 '뱁새 기획'과 함께하는 계절 시장 '아트 인 피크닉'을 진행한다. 남산의 변화를 오감으로 느끼는 '소풍'을 콘셉트로 하며, 50여 팀이 참여해 '숲과 자연', '봄의 하루', '계절식탁'을 테마로 시장을 꾸린다. 남산 숲 산책, 뜨개 책갈피 만들기, 실크스크린 체험, 수선 워크숍 등 봄나들이에 어울리는 체험 프로그램이 마련된다. 일상에서 자연과 교감하도록 돕는 토크 워크숍 '우리 동네 가로수와 친구가 되는 방법'도 진행된다.

모던 록, 시티팝, 국악관현악 공연도 감상할 수 있다. 4월에는 밴드 '프랭클리'와 시티팝 아티스트 '김아름'이, 5월에는 국립국악관현악단 청년단원과 싱어송라이터 '폴카이트'가 무대를 꾸민다.

'아트 앤 시리즈' 현장. [사진=국립극장]

셋째 주(4월 18일, 5월 16일)에는 '농부시장 마르쉐'가 함께 하는 농부 시장 '아트 인 마르쉐'가 펼쳐진다. 농부와 요리사, 수공예 작가 등 70여 팀이 참여해 신선한 제철 농산물과 빵·치즈·음료 등의 다양한 먹거리, 각종 공예품을 소개한다. 종이가방·신문지 재사용을 돕는 '다시살림부스'는 상시 운영되며, 출점 농가들의 생생한 이야기를 들어보는 워크숍도 진행된다. 4월에는 강화도 특산물인 순무를 현대적으로 재해석하는 브랜드 '핑크김치'의 김경민 농부가 강화 순무의 맛을 이야기한다.

공연은 국악 기반의 아티스트들이 책임진다. 4월에는 소리꾼 '윤세연', 국악 밴드 '예결밴드', 기악 그룹 '트리거'가, 5월에는 국립창극단 청년단원과 기악 그룹 'Scenc(씬)', 국악과 연희 퍼포먼스를 결합한 그룹 '오름새'가 무대에 오른다.

넷째 주(4월 25일, 5월 23일)에는 커피 문화 커뮤니티 '메쉬커피'와 함께 만드는 미식 시장 '아트 인 커피'가 대미를 장식한다. 국내외 유명 로스터리들이 참여해 각자의 개성과 철학이 담긴 원두를 선보인다. 커피와 어울리는 먹거리와 공예품도 판매하며 출점 로스터리 커피 모두를 맛볼 수 있는 '시음티켓' 등 다양한 이벤트가 마련된다. 여기에 와인 산지 미식 여행을 주제로 한 신우현 디아비노 대표의 강연 워크숍이 더해져 미식의 깊이를 더할 예정이다.

커피와 완벽한 조화를 이루는 음악 공연도 준비되어 있다. 4월에는 싱어송라이터 '태윤'과 재즈 보컬팀 '이다인 재즈밴드'가, 5월에는 모던 록밴드 '진리키샤', 재즈 밴드 '코지재즈오피스'가 무대를 꾸민다.

jyyang@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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