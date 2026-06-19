신한카드, 리스크 관리 강화 위해 '금융사고 제로상' 신설

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드는 금융사고 예방과 업무 프로세스 개선을 통해 회사에 기여한 직원을 발굴해 포상하는 '금융사고 제로(Zero)상'을 신설하고 첫 포상을 실시했다고 18일 밝혔다.
첫 포상 대상자로는 최근 제주 지역 금은방에서 발생한 위조카드 부정 사용 시도를 적발하고 차단한 직원이 선정됐다. 해당 직원은 거래정지 등 통상적인 예방 조치에 머무르지 않고, 가맹점과 협조해 피의자들이 매장에 체류하도록 유도하는 동시에 경찰에 신고해 검거를 도왔다. 신한카드는 신속한 현장 대응으로 금융사고를 막고 피의자 검거에 기여한 공로를 인정해 포상을 결정했다고 설명했다.
신한카드는 진옥동 신한금융그룹 회장이 강조해온 선제적 리스크 관리 기조에 맞춰 이번 포상 제도를 마련했다. 신한카드는 향후 위법·부당한 업무 프로세스를 개선해 금융사고를 예방한 직원이나 법적 리스크 차단, 고객 응대 및 업무 환경 개선에 공헌한 직원을 지속적으로 선발해 수시 포상할 방침이다.
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