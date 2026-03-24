李대통령, 오늘 한국노총과 간담회…'고용유연성' 논의할 듯

경사노위 이어 닷새만
오전엔 국무회의 주재…중동 상황 비상 대응 주문할 듯
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 24일 한국노동조합총연맹(한국노총)과 간담회를 열고 노동 현안과 현장 애로사항 해결방안 등을 논의한다.
청와대는 이날 오후 2시 청와대 본관에서 한국노총 초청 간담회를 개최한다고 밝혔다.
이 대통령이 노동계와 만나는 것은 지난 19일 경제사회노동위원회 출범식에 이어 5일 만이다.
이 대통령은 당시 경사노위에 심도깊은 대화를 주문하면서 '고용 유연성'과 '사회적 안전망'을 주요 화두로 거론했다. 이날 한국노총 간담회에서도 '고용 유연성'에 대한 노동계 의견을 듣고, 지속가능한 경제발전에 꼭 필요한 요소라는 것을 강조할 것으로 예상된다.
이 대통령은 간담회에 앞서 이날 오전에는 제11회 국무회의를 주재한다. 중동 상황 장기화에 대비한 비상대응을 주문할 것으로 전망된다.
김민석 국무총리는 전날 열린 K-국정설명회에서 "우리는 매우 비상한 대응이 필요하다고 보고 있다"며 "국무회의를 통해 이 대통령께서 판단과, 그에 기초한 메시지를 국민을 향해 낼 것"이라고 예고했다．
the13ook@newspim.com