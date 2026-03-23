李대통령 "통합방위태세에 국민 생사 달려…실질적 가동체계" 주문

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 23일 취임 후 처음으로 주재한 중앙통합방위회의에서 유사시 대규모 가스·정유기지 폭발로 인적·물적 피해 대응 방안에 대해 논의했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 59차 중앙통합방위회의를 주재하며 이같은 방안을 점검했다고 강유정 청와대 대변인이 서면브리핑을 통해 전했다.
이 대통령은 회의 참석자들을 '작은 신의 역할을 하는 사람들'이라 비유하며 "여러분들의 대비태세에 따라 국민의 생사 여부가 달려있다. 현대적 상황에 맞춰 실질적으로 가동 가능한 체계와 태세를 갖춰야 한다"고 당부했다.
이 대통령은 또 이 자리에서 전방위적 안보 위협으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 총력 안보태세 확립 필요성을 강조했다. 회의에는 김민석 국무총리와 국무위원, 성일종 국회 국방위원장, 이종석 국가정보원장, 광역 자치단체장, 군·경찰·해경·소방 주요 직위자 등 약 170명이 참석했다.
합동참모본부와 행정안전부, 국정원은 각각 통합방위태세와 민방위태세 평가와 추진 방향, 올해 북한정세 전망을 보고했다.
이 대통령은 모두발언에서 "군사적 위협뿐 아니라 사이버 공격과 테러, 기후위기, 재난과 같은 비군사적 위협에도 비상하게 대응해야 하는 상황"이라며 "민·관·군·경·소방 모든 방위 요소가 유사시 한 몸처럼 일사분란하게 대응할 수 있어야 국가와 국민을 지켜낼 수 있다"고 강조했다.
이 대통령은 "어떤 상황에 처하더라도 누구의 도움도 받지 않고 스스로 지킬 수 있도록 해야 한다"며 "'자주국방'이 가장 중요한 통합방위의 핵심"이라고 재차 강조했다.
중앙통합방위회의는 1968년 처음 열린 이래 통합방위 태세를 확립하고 점검해 왔다. 연 1차례 열리며 해마다 국가 방위 요소별 주요 직위자들이 모여 통합방위 태세를 평가하고 발전 방안을 논의한다.
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