李대통령 "통합방위태세에 국민 생사 달려…실질적 가동체계" 주문

취임 첫 중앙통합방위회의 개최



[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 23일 취임 후 처음으로 주재한 중앙통합방위회의에서 유사시 대규모 가스·정유기지 폭발로 인적·물적 피해 대응 방안에 대해 논의했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 59차 중앙통합방위회의를 주재하며 이같은 방안을 점검했다고 강유정 청와대 대변인이 서면브리핑을 통해 전했다.

이 대통령은 회의 참석자들을 '작은 신의 역할을 하는 사람들'이라 비유하며 "여러분들의 대비태세에 따라 국민의 생사 여부가 달려있다. 현대적 상황에 맞춰 실질적으로 가동 가능한 체계와 태세를 갖춰야 한다"고 당부했다.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 또 이 자리에서 전방위적 안보 위협으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 총력 안보태세 확립 필요성을 강조했다. 회의에는 김민석 국무총리와 국무위원, 성일종 국회 국방위원장, 이종석 국가정보원장, 광역 자치단체장, 군·경찰·해경·소방 주요 직위자 등 약 170명이 참석했다.

합동참모본부와 행정안전부, 국정원은 각각 통합방위태세와 민방위태세 평가와 추진 방향, 올해 북한정세 전망을 보고했다.

이 대통령은 모두발언에서 "군사적 위협뿐 아니라 사이버 공격과 테러, 기후위기, 재난과 같은 비군사적 위협에도 비상하게 대응해야 하는 상황"이라며 "민·관·군·경·소방 모든 방위 요소가 유사시 한 몸처럼 일사분란하게 대응할 수 있어야 국가와 국민을 지켜낼 수 있다"고 강조했다.

이 대통령은 "어떤 상황에 처하더라도 누구의 도움도 받지 않고 스스로 지킬 수 있도록 해야 한다"며 "'자주국방'이 가장 중요한 통합방위의 핵심"이라고 재차 강조했다.

중앙통합방위회의는 1968년 처음 열린 이래 통합방위 태세를 확립하고 점검해 왔다. 연 1차례 열리며 해마다 국가 방위 요소별 주요 직위자들이 모여 통합방위 태세를 평가하고 발전 방안을 논의한다.

pcjay@newspim.com