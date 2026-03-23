한전, AI와 에너지 결합…세계 최고 에너지 AI 플랫폼기업 도약

경영 전반 AI 적용 가속화

에너지안보·기후위기 대응

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국전력이 AI와 에너지 결합을 통해 세계 최고 '에너지 AI 플랫폼 사업자'로서 도약에 나선다.

한전은 전남 나주 본사에서 AI 경영혁신 선포식을 개최하고, 세계 최고의 에너지 AI 플랫폼 사업자로서 도약하겠다는 비전과 로드맵을 공식 발표했다고 23일 밝혔다.

한전은 에너지 안보와 기후 위기 대응 등 복잡한 난제 해결을 위해 AI를 경영혁신의 핵심 동력으로 활용할 방침이다.

고객감동·안전·ESG 경영 전반은 물론, 전력 공급의 전 과정에 AI를 본격 도입해 전력망 운영의 효율을 극대화하고 일하는 방식의 근본적 변화를 꾀한다는 전략이다.

김동철 한국전력 사장이 나주 본사에서 열린 AI경영혁신 선포식에서 'AI 경영혁신'을 선포하고 있다.[사진=한국전력] 2026.03.23 gkdud9387@newspim.com

이날 발표된 한전의 AI 대전환 로드맵은 ▲데이터 ▲솔루션 ▲인프라 ▲거버넌스·협력체계 ▲역량·문화를 5대 중점전략으로 제시했다.

이날 선포식에는 김동철 사장을 비롯한 경영진과 기후에너지환경부, 한국지능정보사회진흥원(NIA) 등 유관기관 관계자들이 참석했다.

특히 김 사장이 휴머노이드 로봇과 함께 입장하는 퍼포먼스를 선보이며 AI가 주도할 전력산업의 미래를 상징적으로 제시했다.

한전은 AI 위험관리 체계 구축으로 안전성과 신뢰성을 확보하고, 공공기관 유일의 AI 전문 연구기관인 한전 AI연구소와 KENTECH 등과의 협업체계도 갖출 예정이다.

김동철 한국전력 사장(왼쪽 다섯번째)이 나주 본사에서 열린 AI경영혁신 선포식에서 경영진 및 노조위원장과 함께 단체 기념사진을 촬영하고 있다.[사진=한국전력] 2026.03.23 gkdud9387@newspim.com

아울러 'AI First' 문화 조성을 통해 핵심 인력의 확충과 전문 역량을 집중 육성해 나갈 계획이다.



김 사장은 "한전의 AI 대전환은 단순한 기술도입을 넘어 본원 사업인 전력망 효율을 극대화하고, 일하는 방식을 근본적으로 재정립할 혁신"이라며 "에너지와 AI의 융합을 미래 성장동력의 핵심 축으로 삼아 전방위적 경영혁신을 이뤄내겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com