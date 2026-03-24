장애인고용공단, 무신사와 패션·리테일 장애인 고용 모범사례 만든다

무신사 "발달장애인 훈련센터에 직업체험관 설치"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국장애인고용공단이 패션·리테일 분야 장애인 고용 우수 모델 확립을 위해 무신사와 협력을 강화한다. 공단은 장애인 적합 직무 분석을 통해 고용모델을 제시하고, 무신사는 발달장애인훈련센터에 직업체험관을 설치할 예정이다.

공단은 무신사리테일서비스와 24일 서울 성동구 무신사 본사에서 사회적 가치 구현 및 ESG경영 실천을 위한 장애인 고용증진 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따르면 양 기관은 장애인 고용 확대와 고용 안정, 장애 친화적 근무환경 조성 등을 위해 협력을 강화한다.

무신사 로고 [사진=무신사 제공]

공단은 장애인 적합 직무를 분석해 고용모델을 제시하고, 모집 대행과 직업훈련 등 다양한 고용 서비스를 제공해 무신사리테일서비스의 ESG경영 실천을 지원할 예정이다.

이종성 한국장애인고용공단 이사장은 "이번 협약을 통해 무신사리테일서비스와 함께 다양한 장애인 직무를 발굴하고, 패션·리테일 분야 장애인 고용 모범사례를 만들어 가는 계기가 되기를 기대한다"며 "장애인 고용을 통한 ESG경영 실천이 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

박대성 무신사리테일서비스 대표이사는 "한국장애인고용공단과 협력해 패션 및 리테일 현장에 적합한 장애인 직무를 개발하고, 발달장애인훈련센터에 직업체험관을 설치하는 등 장애 친화적인 근로 환경을 만들어 나가겠다"며 "이번 협약을 통해 장애인 고용을 통한 사회적 가치 구현과 ESG경영을 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

sheep@newspim.com