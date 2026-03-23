민주당 장성군수 예비후보 3인 "자격심사 불공정…중앙당 재심 촉구"

[장성=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 장성군수 예비후보 3명이 공천 자격심사 과정의 형평성에 문제를 제기하며 중앙당 차원의 재심을 요구했다.
김한종 장성군수, 박노원 전 청와대 행정관, 유성수 전 전남도의원 등 예비후보 3인은 23일 전남도의회 브리핑룸에서 합동 기자회견을 열고 "자격심사를 둘러싸고 납득하기 어려운 형평성 논란과 특혜 의혹이 제기되고 있다"며 "중앙당이 즉시 재검토와 재심 절차에 나서야 한다"고 밝혔다.
이들은 "당규에 따라 예비후보는 신청일 현재 권리당원이어야 한다"며 "모든 후보에게 동일하게 적용돼야 할 기준이 특정 후보에 대해 제대로 지켜졌는지 의문이 있다"고 주장했다.
이어 "전남도당이 '최고위원회 예외 의결'만 언급할 뿐, 구체적 근거와 과정을 설명하지 않고 있다"고 비판했다.
이들은 ▲예외 의결 사유 및 근거 공개▲해당 후보의 권리당원 요건 충족 여부 공개▲중앙당 재심 절차 즉각 실시▲심사 과정 일체 공개▲공천제도 재발방지 대책 마련 등을 요구했다.
세 예비후보는 "공정은 선택이 아니라 의무이며, 형평성은 반드시 지켜야 할 원칙"이라며 "공천 기준이 흔들리면 당의 신뢰가 무너진다"고 강조했다.
이들은 "정성래 대표가 약속한 '4無 공천개혁' 원칙(억울한 컷오프 없음·부적격자 없음·낙하산 없음·부정부패 없음)이 단 한 명도 예외 없이 지켜져야 한다"고 촉구했다.
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