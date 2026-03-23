팬딩, 세종대 대양홀서 '빅머니 페스티벌 2026' 개최

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 팬덤 비즈니스 전문 기업 팬딩이 벨류온클럽과 공동 주최하는 대규모 재테크 페스티벌 '빅머니 페스티벌 2026'이 내달 12일 세종대학교 대양홀에서 열린다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 1500석 규모로 치러지는 이번 행사는 투자와 시장, 자산의 미래를 주제로 재테크 전문가들이 한자리에 모이는 축제의 장이다. 기존의 단순한 강연형 이벤트를 넘어 투자 인사이트 공유와 현장 체험, 후원사 부스 운영이 결합된 '페스티벌형' 기획으로 오프라인 행사만의 차별화를 꾀했다. 한국 주식, K-바이오, AI, 글로벌 포트폴리오 전략 등 투자자들의 관심이 높은 핵심 주제를 폭넓게 다뤄 입문자부터 실전 투자자까지 모두가 만족할 수 있도록 구성했다.

행사는 크게 두 개의 개별 세션과 하나의 그룹 세션으로 나뉘어 진행된다. 첫 번째 세션에서는 윤지호 평론가의 '2026 한국주식 승자를 가려내는 법', 채상욱 대표의 '한국주식으로 향하는 머니무브', 강하나 대표의 'K바이오 상승 시그널에서 찾는 투자 기회' 강연이 펼쳐진다. 이어지는 두 번째 세션에서는 한정수 작가가 'AI 시대, 개인투자자에게 남는 유일한 투자전략 선택지'를, 박정호 교수가 'AI 혁명의 시대, 글로벌 포트폴리오 전략의 필요성과 실행전략'을 주제로 무대에 오른다.

[사진=팬딩]

마지막 그룹 세션에서는 강환국 작가, 돈깡(강민우 대표), 스크루지(최우영 대표)가 참여해 '실전 투자자들이 바라보는 시장'을 주제로 심도 있는 토크를 진행한다. 각기 다른 투자 스타일과 시각을 가진 연사들이 한자리에 모이는 만큼, 참가자들은 현재 시장을 보다 입체적으로 분석하고 향후 투자 기회를 폭넓게 점검할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 행사가 더욱 주목받는 이유는 참여형 축제 분위기를 극대화했다는 점이다. 참가자들은 강연으로 인사이트를 얻는 동시에 KB자산운용, 삼쩜삼 캠퍼스, 퀀터스, 핀사이트랩스 등 다양한 후원사가 마련한 현장 부스를 체험하며 입체적인 재테크 경험을 누릴 수 있다. 팬딩은 행사 말미에 진행되는 경품 추첨을 위해 수백만 원 상당의 프리미엄 경품과 선착순 사은품을 풍성하게 준비해 현장 참여의 재미를 한층 높일 계획이다.

팬딩 빅머니 페스티벌 2026 담당자는 "이번 페스티벌은 투자 정보를 일방적으로 전달하는 자리가 아니라, 시장을 함께 읽고 실전 투자 인사이트를 나누는 진정한 의미의 오프라인 재테크 축제"라며 "다채로운 프로그램이 어우러진 이번 행사를 통해 참가자들이 새로운 투자 관점과 동기를 얻길 바란다"고 전했다.

한편 행사 티켓은 팬딩 홈페이지 또는 앱에서 '빅머니 페스티벌'을 검색해 예매할 수 있다.

nylee54@newspim.com