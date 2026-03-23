안성시, '먹거리희망공급소' 시범 운영…300농가 참여

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 서운면 신능길 소재에 지역 먹거리의 기획생산, 물류, 유통 및 정책 기능을 통합하는 '먹거리희망공급소'를 열고 시범 운영에 들어간다.
23일 시에 따르면 먹거리희망공급소는 시가 직접 운영하는 로컬푸드 전문 유통시설로 300농가가 참여하고 있다.
특히 중소농, 고령농, 여성농 등 판로 확보에 어려움을 겪는 농가의 농산물을 우선 취급해 농업인의 안정적인 소득 창출이 기대된다.
시는 앞서 기존 경로당 꾸러미 사업을 강화하고, 지역 내 고등학교에 신선하고 안전한 급식 농산물을 공급해 학생들의 건강을 챙긴다는 계획이다.
또한 안성 농산물의 우수성을 바탕으로 광명시 등 인근 지자체와 도농상생 협력을 확대해 관외 판로를 넓힐 예정이다.
특히 SK하이닉스 반도체 클러스터 준공에 맞춰 대규모 기업 급식에 안성 농산물을 공급하는 윈-윈 전략을 추진해 지역 농가에 안정적인 판로를 제공하고 기업에게는 고품질 로컬푸드를 공급하기로 했다.
시 관계자는 "먹거리희망공급소는 어르신 식탁부터 아이들 학교급식, 미래 첨단 산업 현장까지 안성 먹거리를 잇는 가교가 될 것"이라며 "시범 운영 기간 내실을 기해 농가 소득 안정과 시민 먹거리 기본권 보장을 위해 모든 행정력을 집중하겠다"고 전했다.
'먹거리희망공급소'는 연면적 2413㎡ 규모의 2층 건물로 현대적인 구축된 저온 먹거리 종합유통시설이다.
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