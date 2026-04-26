김정은, 박격포 경기 참관..."적 괴멸시킬 전투력" 강조

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어제 '인민혁명군' 창건 94주년

대남·대미 관련 특이 언급 없어

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 이른바 '조선인민혁명군' 창건 94주년을 맞은 25일 각급 대연합부대(군단급을 지칭) 산하 경보병 부대 박격포 사격경기를 참관했다고 관영 조선중앙통신이 26일 보도했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 이른바 '조선인민혁명군' 창건 94주년을 맞은 25일 각급 대연합부대(군단급을 지칭) 산하 경보병 부대 박격포 사격경기를 참관했다고 관영 조선중앙통신이 26일 보도했다. 앞줄 오른쪽부터 국방상 노광철, 총참모장 리영길, 김정은. [사진=북한매체 종합] 2026.04.26 yjlee@newspim.com

김정은은 "전투훈련은 적을 완전히 괴멸시킬 수 있는 전투력을 백방으로 다지는 데 중심을 두고 조직·진행해야 한다"고 강조한 것으로 중앙통신은 전했으나 대남·대미 관련 언급이 있었는지에 대해서는 밝히지 않았다.

김정은의 사격경기 참관에는 국방상 노광철, 총참모장 리영길, 총정치국장 김성기와 국방성 지휘관, 군 대연합부대 군정(軍政) 지휘관들이 참석했다.

중앙통신은 별도의 보도에서 김정은이 같은 날 군 서부지구 기계화보병사단 관하 연합부대를 축하 방문한 것으로 전했다.

조선인민혁명군은 북한이 정권을 수립한 김일성(1994년 7월 사망)의 소위 '항일 빨치산' 활동을 날조·선전하기 위해 내세우는 무장투쟁 조직으로, 이를 토대로 해서 북한 정규군이 창설(1948년 2월 8일)됐다고 주장한다.

북한은 1978년부터 2017년까지는 4월 25일을 '군 창건일'로 기념하다가, 이후부터는 2월 8일로 변경하는 등 체제선전의 목적에 맞춰 오락가락하는 모습을 보여왔다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 '조선인민혁명군' 창건 94주년을 맞아 25일 서부지구 기계화보병사단 관하 연합부대를 축하 방문해 할아버지인 김일성의 부대 현지지도비에 머리 숙여 인사하고 있다. 뒤편으로 혁명사적관 건물이 보인다. 북한은 군부대와 공장·주요 시설 등에 이같은 김 씨 일가 우상화 선전물을 설치해 운영하고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.04.26 yjlee@newspim.com

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