고준호 경기도의원 "파주 봉일천초 방문, 학생 안전·따뜻한 교육환경 조성"

"100년이 넘는 전통 있는 학교일수록 안전뿐 아니라 편안·안정감 줘야"

"하루 대부분을 보내는 공간, 시설 하나하나가 안전 외에 정서에도 영향"

"현장에서 직접 확인하고 실질적인 개선이 이뤄지도록 노력"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 고준호 의원(국민의힘·파주1)은 23일 파주시 조리읍 소재 봉일천초등학교를 방문해 학생 안전 확보와 함께 보다 따뜻한 교육환경 조성 필요성을 강조했다.

경기도의회 고준호 의원(국민의힘·파주1)은 23일 파주시 조리읍 소재 봉일천초등학교를 방문해 학생 안전 확보와 함께 보다 따뜻한 교육환경 조성 필요성을 강조했다. [사진=경기도의회]

고준호 의원은 "100년이 넘는 전통 있는 학교일수록 기본적인 안전뿐 아니라 아이들이 편안함과 안정감을 느낄 수 있는 환경이 함께 조성돼야 한다"고 밝혔다.

이번 점검은 장기간 사용으로 노후화된 목재 교실 출입문 등 학교 시설 전반을 살피며, 보다 안전한 교육환경 조성 여부를 확인하기 위해 이뤄졌다.

학교 측은 "출입문 규격이 현재 기준과 맞지 않고, 일부 층만 부분적으로 교체하는 방식이 반복되면서 오히려 예산 효율성이 떨어지고 있다"며 "근본적인 교체가 필요하다"고 설명했다.

또한 급식실과 조리실이 층별로 분리된 구조로 인해 조리 종사자들이 엘리베이터로 반복 이동해야 하는 비효율적인 동선 문제도 확인됐다. 이 과정에서 잦은 엘리베이터 고장과 업무 과중 문제가 함께 발생하고 있는 것으로 나타났다.

고준호 의원은 "초등학교는 단순히 공부하는 공간이 아니라 아이들이 하루 대부분을 보내는 생활공간"이라며 "시설 하나하나가 안전뿐 아니라 정서에도 영향을 미친다"고 강조했다.

이어 "오랜 전통을 가진 학교임에도 전반적인 공간이 다소 경직되고 차갑게 느껴진다"며 "아이들이 더 밝고 편안하게 생활할 수 있도록 따뜻한 분위기의 교육환경으로 개선할 필요가 있다"고 말했다.

또한 이날 현장에서는 신입생이 2개 학급만 구성된 상황과 관련해 과소·과밀학급 문제도 함께 논의됐다. 고준호 의원은 그동안 지속적으로 과소·과밀학급 문제에 관심을 가지고 해법을 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 이어 평준화·비평준화에 대해서도 의견을 나눴다.

경기도의회 고준호 의원(국민의힘·파주1)은 23일 파주시 조리읍 소재 봉일천초등학교를 방문해 학생 안전 확보와 함께 보다 따뜻한 교육환경 조성 필요성을 강조했다. [사진=경기도의회]

이어 "현장을 방문해 보니 시설 개선의 필요성을 더욱 절실히 느꼈다"며 "본관동 교실 출입문 교체를 포함한 교육환경 개선이 신속히 반영될 수 있도록 관계 기관과 협의해 나가겠다"고 밝혔다.

끝으로 "앞으로도 학생 안전은 물론, 아이들이 머무는 공간의 질까지 높일 수 있도록 현장에서 직접 확인하고 실질적인 개선이 이뤄지도록 노력하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com