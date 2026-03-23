대전 공장 화재, 피해 규모는 동일…"지원·수습 단계 본격화"

중앙합동재난피해자지원센터 참여 기관 22→32개 확대

재난특교세 교부·재난구호사업 지원단계로 전환



[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 대전 대덕구 공장 화재 사고의 인명 피해 규모는 변동이 없는 가운데, 정부 대응이 구조·진압 중심에서 피해자 지원과 수습 단계로 본격화되고 있다.

중앙재난안전대책본부에 따르면 23일 오전 9시 기준 이번 사고 인명 피해는 사망 14명, 중상 25명, 경상 35명 등 총 74명으로 전날과 동일하다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생했다. [사진=송영훈 독자 제공] 2026.03.22 gyun507@newspim.com

대응 내용에서는 뚜렷한 변화가 나타났다. 우선 피해자 지원 체계가 대폭 확대됐다. 중앙합동재난피해자지원센터 참여 기관은 기존 22개에서 32개로 늘어나며 지원 범위가 확대됐다. 실제 지원 처리 건수도 20건 수준에서 100건 이상으로 크게 증가해, 현장 지원이 본격화된 것으로 나타났다.

임시주거 지원도 구체화됐다. 초기에는 객실 확보 수준이었으나, 현재는 14가구 59명 중 일부가 실제 입소하는 등 실질적인 생활 지원 단계로 넘어갔다. 구호물품 지급과 급식 지원도 지속 확대되고 있다.

정부의 재정·행정 지원 역시 속도를 내고 있다. 전날까지는 재난특교세(10억원)와 재난구호사업비(7000만원) '교부 결정' 단계였다면, 이날부터는 재난특교세 교부 및 재난구호사업 지원 단계로 전환됐다.

심리 지원도 확대됐다. 보건당국은 피해자와 유가족을 대상으로 심리지원을 이어가고 있으며, 지원 건수도 증가 추세다. 노동부 역시 트라우마 상담과 심리 안정 프로그램을 본격 운영하기 시작했다.

현장 대응은 마무리 수순에 들어갔다. 22일 기준 진행되던 1차 합동감식 이후, 23일부터는 소방청·국과수 등이 참여하는 중앙화재합동조사단이 본격 가동돼 화재 원인 규명에 착수한다.

지방자치단체의 대응도 확대됐다. 대전시는 합동분향소를 설치·운영하며 추모와 유가족 지원에 나섰고, 현장 통제 역시 해제되면서 사고 수습이 일상 회복 단계로 넘어가는 모습이다. 22일 오후 9시 기준 조문객은 총 1150명이다.

정부는 앞으로 피해자 지원을 지속하는 한편, 유사 사고 재발 방지를 위한 관계부처 합동 점검과 안전대책 마련에 집중할 방침이다.

abc123@newspim.com