스트레이키즈, 새 디지털싱글 '별, 빛 스테이' 숏폼 영상 공개

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 스트레이 키즈가 새 디지털 싱글 숏폼 영상으로 팬들을 향한 애틋한 마음을 내비쳤다.

스트레이 키즈는 오는 25일 디지털 싱글 '별, 빛(스테이, STAY)'를 발매한다. 지난 18일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 온라인 커버 이미지와 함께 신곡 발표 소식을 전했고, 이날 뭉클한 분위기의 숏폼 영상을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 스트레이키즈 팬미팅 포스터. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.03.23 alice09@newspim.com

영상은 스트레이 키즈 여덟 멤버가 직접 완성한 8개의 별이 밤하늘을 수놓는다. 깊이 들여다본 하늘에는 스테이(팬덤명)를 상징하는 커다란 붉은 별이 중심을 지키며 스트레이 키즈를 뜻하는 별들의 길잡이가 되어주고, 멤버들의 별은 곁을 감싸는 우주가 되어 그룹의 공식 응원봉 '나침봉'의 형상으로 함께 빛난다.

이어 뭉클한 사운드 위 감미로운 보컬로 전해진 "곁에 있어 줄래 그럼 널 감싼 우주가 될 테니"라는 노랫말이 감동을 더하며 완곡을 향한 호기심을 증폭시켰다.

신곡 '별, 빛 (STAY)'는 데뷔 8주년 기념일 당일에 발표하는 만큼 팬들에게 뜻깊은 선물이 될 것으로 기대를 모은다.

'빛이 방향이 되는 순간'을 표현해 스트레이 키즈와 스테이가 함께 반짝이며 서로를 이끌어 준다는 의미를 담았고 멤버들은 특별한 오브제인 별을 각자의 스타일로 그려 앨범 커버에 새기는 등 정성을 실었다.

스테이에게 보내는 따스한 음악 편지가 될 스트레이 키즈의 새 디지털 싱글 '별, 빛 (STAY)'는 25일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매된다.

3월 28일과 29일, 4월 4일과 5일에는 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅 '스테이 인 아워 리틀 하우스(STAY in Our Little House)'를 개최한다.

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