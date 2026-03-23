"트럼프 정부, 이란과 평화회담 대비 착수...6대 조건 제시"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란과의 전쟁이 3주 넘게 이어지는 가운데, 도널드 트럼프 미국 행정부가 차기 단계인 평화 협상을 위한 내부 논의에 본격 착수했다고 악시오스가 미국 정부 관계자와 사안에 정통한 소식통들을 인용해 22일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 트럼프 행정부는 회담 국면 전환에 대비한 사전 준비 작업을 시작했으며, 이 과정에 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프 특사가 관여하고 있다.
미국은 이란에 6가지 핵심 요구 조건을 제시할 방침이다. 소식통에 따르면 여기에는 ▲5년간 미사일 프로그램 중단 ▲우라늄 농축 제로(0)화 ▲나탄즈·이스파한·포르도 핵시설 폐기 ▲엄격한 외부 감시 프로토콜 도입 ▲역내 국가들과의 군비 통제 조약 체결(미사일 보유량 1,000기 이하) ▲헤즈볼라·후티·하마스 등 대리 세력에 대한 자금 지원 금지 등이 포함됐다.
현재 미-이란 간 직접 접촉은 없으나 이집트, 카타르, 영국 등이 중재자로서 메시지를 전달하고 있다고 정부 관계자와 소식통은 전했다. 중개국들에 따르면 이란 측은 협상에 관심을 보이면서도 휴전 보장과 전쟁 피해 배상 등 까다로운 조건을 내걸고 있다.
이에 대해 미국 측 소식통은 트럼프 대통령이 '배상금' 지급에는 단호히 반대하고 있으나, 동결된 자산을 반환하는 문제에 대해 협상의 여지가 있을 수 있다고 알렸다.
한편, 미국은 과거 중재역이었던 오만 대신 가자지구 협상에서 신뢰를 쌓은 카타르를 새로운 중재국으로 선호하고 있다. 미 당국자들은 현재 이란 내 실질적인 결정권자를 파악해 접촉하는 데 주력하고 있으나, 카타르 측은 공식 중재자보다는 막후 조력자 역할을 원하는 것으로 알려졌다고 소식통은 덧붙였다.
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