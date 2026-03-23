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베선트 美 재무 "이란 방어망 완전 파괴 때까지 공격 지속할 것"

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"50일 유가 급등 고통 감수해 향후 50년 이란 핵 위협 없앨 것"
2000억 달러 추가 전비 의회 요청…증세 가능성은 "터무니없다" 일축
"이란 원유 제재 유예로 韓등 동맹에 판매 가능"
스콧 베선트 미국 재무장관 [사진=블룸버그]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이스라엘의 대(對)이란 군사 작전이 호르무즈 해협 일대의 이란 방어망을 완전히 파괴할 때까지 지속될 것이라고 스콧 베선트 미 재무장관이 밝혔다.

베선트 장관은 22일(현지시각) NBC 방송 '밋 더 프레스(Meet the Press)'에 출연해 "군사 자산을 동원해 호르무즈 해협 일대의 이란 방어 시설을 약화시키는 작전이 진행 중이며, 이는 (방어망이) 완전히 파괴될 때까지 멈추지 않을 것"이라고 밝혔다.

그는 "때로는 긴장을 완화하기 위해 오히려 긴장을 고조시켜야 할 필요가 있다"며 이란 무력화 작전이 물러섬 없이 강행될 것임을 시사했다.

이러한 발언은 전날 도널드 트럼프 대통령이 이란을 향해 호르무즈 해협을 "어떤 위협도 없이 즉각, 완전히 개방하라"며 23일을 데드라인으로 제시한 직후 나왔다.

베선트 장관은 트럼프 대통령이 이란의 공군과 해군, 나아가 핵무기 보유 능력과 국제적 영향력 투사 능력을 제거하기 위해 "필요한 모든 조치를 취할 것"이라고 강조했다.

"수십 년 핵 위협 없애기 위해 단기 유가 급등 감수해야"

전쟁이 4주 차에 접어들며 글로벌 원유 시장은 요동치고 있다.

미국자동차협회(AAA)에 따르면 미국 내 일반 휘발유 평균 가격은 한 달 새 34% 급등했고, 스콧 커비 유나이티드항공 최고경영자(CEO)는 국제 유가가 배럴당 175달러까지 치솟아 항공유 비용을 크게 끌어올릴 수 있다고 경고했다.

하지만 트럼프 행정부는 이란의 장기적 위협을 제거하기 위해서라면 단기적인 경제적 충격은 감내할 수 있다는 입장이다.

베선트 장관은 "예를 들어 50일 정도의 일시적인 유가 상승 고통을 감수하는 대가로, 향후 50년간 핵무기가 없는 이란 정권이라는 결과를 얻을 수 있다"고 역설했다. 다만 유가 안정 시점에 대해서는 "50일이 될지 100일이 될지는 알 수 없다"고 덧붙였다.

"전비 충분"…초대형 국방예산 속 추가 지원 요청

전쟁 자금과 관련해 베선트 장관은 "우리는 이 전쟁을 수행할 충분한 자금을 보유하고 있다"며 전비 마련을 위한 증세 가능성을 "터무니없는 소리"라고 일축했다.

다만 원활한 군 보급을 위해 의회에 2000억 달러 규모의 추가 보완 예산을 요청 중이라고 밝혔다.

피트 헤그세스 국방장관 역시 이번 요청이 "기존 작전과 향후 잠재적 작전을 위한 적절한 재원 확보 차원"이라고 설명했다.

하지만 지난달 트럼프 대통령이 8400억 달러 규모의 2026 회계연도 국방세출법에 서명하는 등 이미 역대급 국방 예산이 편성된 상태라, 이번 추가 예산안은 민주당은 물론 공화당 일각에서도 반발에 부딪힌 상태다.

초기 분석에 따르면 이번 작전은 이라크·아프가니스탄 장기전 이후 미국에 가장 큰 비용을 초래할 것으로 전망된다. 행정부 관계자들은 개전 후 첫 6일 동안에만 110억 달러 이상이 소요됐다고 의회에 보고했다.

◆ "이란 원유, 제재 유예로 한국 등 동맹에 판매 가능"

한편, 베선트 장관은 트럼프 행정부가 최근 이란과 러시아산 원유에 대한 제재를 일부 완화한 것에 대해서도 옹호했다.

이란산 원유 제재 한시 해제로 이란이 140억 달러의 수입을 얻게 된 것 아니냐는 질문을 받은 베선트 장관은 해당 수치가 과도하다고 주장했다.

그러면서 제재 유예는 "한국과 일본, 중국 등 다른 국가들이 해당 원유를 구매할 수 있게 함으로써 유가가 배럴당 150달러로 치솟는 것을 막고, 동시에 이들 국가(이란·러시아)의 전체적인 수익을 줄이기 위한 조치"라고 강조했다.

kwonjiun@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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