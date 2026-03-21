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트럼프 "이란 해군 전멸해 바다 밑에"... 군사 성과 과시하며 '지도부 부재' 조롱

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"이란 지도층 궤멸 수준... 대화하고 싶어도 상대가 없다"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 미국과 이스라엘의 강력한 군사 작전 성과를 과시하며 특유의 거침없는 화법으로 이란 지도부를 정조준했다.

트럼프 대통령은 20일(현지시간) 워싱턴 DC 백악관 이스트룸에서 열린 미국 육·해·공군 사관학교 간 연례 미식축구 라이벌전 우승팀에 수여되는 '군 통수권자(Commander-in-Chief)' 트로피 수여 행사에서 "우리는 이란에서 매우 잘하고 있다"며 공습과 타격 작전으로 이란 지도층의 의사결정 체계가 사실상 마비됐다고 주장했다.

그는 "이제 그곳(이란)에서는 아무도 지도자가 되고 싶어 하지 않는다"며 "우리는 대화를 원하지만 대화할 상대가 없다. 대화할 사람이 아무도 없는데, 사실 우리는 이런 상황을 즐기고 있다(We like it that way)"고 말했다. 이는 미·이스라엘의 정밀 타격으로 이란 최고지도자와 핵심 안보·군 지휘라인이 궤멸적 타격을 입었다는 점을 강조한 발언으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 특히 올 해 우승팀인 미 해군사관학교 풋볼팀 앞에서 미 해군 전력을 치켜세우며 이란 해군을 향해 굴욕적인 언사를 쏟아냈다. 그는 "그들은 2주 전만 해도 해군을 갖고 있었지만, 이제 더 이상 해군이 없다. 모두 바다 밑바닥에 가라앉았다. 이틀 동안 58척을 격침했다"고 단언했다. 이어 "우리는 세계 최강의 해군을 보유하고 있으며 비교할 상대가 없다"고 덧붙였다.

이란의 핵 개발 문제와 관련해서도 트럼프 대통령은 "우리는 그들이 핵무기를 갖도록 두지 않을 것"이라며 "그들이 핵무기를 손에 넣는다면 반드시 사용할 것이기 때문에 절대 허용할 수 없다. 이는 이전 대통령들이 훨씬 전에 끝냈어야 할 일"이라고 주장했다.

또한 트럼프 대통령은 이란 선박 격침 상황을 언급하며 "그 배들을 침몰시키는 대신 나포해서 우리가 직접 쓸 수도 있었을 것"이라고 농담조로 말해 군 관계자들과 청중의 폭소를 자아냈다. 그는 이어 "이란의 해군은 사라졌고, 공군도 사라졌으며, 대공망과 레이더, 지도자들까지 모두 제거됐다"며 이란의 군사 및 지휘 체계가 전방위적으로 무력화됐음을 거듭 피력했다.

하지만 대통령의 이 같은 압도적인 군사 부문 성과 과시에도 불구하고, 중동 발(發) 위기가 예상보다 장기화될 수 있다는 우려의 목소리도 만만치 않다. 특히 전쟁 여파로 국제 유가가 가파르게 폭등하면서 인플레이션 압박을 느낀 미국 내 민심이 악화하고 있으며, 이는 향후 트럼프 행정부의 중동 정책에 커다란 정치적 부담으로 작용할 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 3월 20일 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 열린 미 해군사관학교 풋볼팀 '미드십맨(Midshipmen)'에 대한 '군 통수권자(Commander-in-Chief)' 트로피 수여식 도중, 매년 12월 두 번째 토요일 방송 시간을 '육군 대 해군(Army-Navy)' 풋볼 경기에만 독점 배정하도록 하는 행정명령을 들어 보이고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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