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"가정의달, 지갑 열어라"...가전업계, 소비 성수기에 프로모션 '봇물'

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AI 핵심 요약

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  • 가전업계가 17일 가정의 달 맞아 프로모션 총공세를 펼쳤다.
  • 바디프랜드와 코웨이는 헬스케어로봇과 렌털료 반값 할인을 진행한다.
  • SK매직은 변우석 모델로 브랜드 인지도를 높인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

바디프랜드·코웨이 등 프로모션 진행
혼수 수요 정점...고객 유치 안간힘
'빅 모델' 활용해 적극적 마케팅 전개

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 효도 선물과 혼수 수요가 집중되는 '가정의 달'을 맞아 가전업계가 본격적인 고객 확보에 나섰다. 주요 업체들은 렌털료 할인과 사은품 증정 등 다양한 프로모션을 통해 수요 선점에 주력하는 모습이다.

여기에 유명 배우 등 이른바 '빅 모델'을 앞세운 마케팅을 병행하며 브랜드 인지도 제고에도 속도를 내고 있다.

◆ 렌털료 반값·사은품 증정까지...프로모션 '총공세' 나선 업계

17일 업계에 따르면 렌털료 할인, 제품 결합 혜택 등 프로모션 활동을 활발히 전개하고 있다. 5월이 수요가 집중적으로 몰리는 시기이므로, 프로모션을 통한 고객 유치가 중요해진 것이다.

바디프랜드는 가정의 달을 앞두고 연중 최대 규모 프로모션 '헬스케어로봇 페스타'를 진행한다고 17일 밝혔다. [사진=바디프랜드]

우선 헬스케어로봇 기업 바디프랜드는 가족 선물을 준비하는 가정의달을 앞두고 연중 최대 규모 프로모션 '헬스케어로봇 페스타'를 진행한다. 이번 프로모션을 통해 바디프랜드는 헬스케어로봇을 30만원 할인 판매한다. 여기에 가족 결합, 제품 결합 혜택과 제휴카드 할인까지 중복 적용이 가능해, 최대 336만원 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

코웨이는 이달 말까지 연중 최대 프로모션인 '2026 코웨이페스타'를 진행한다. 코웨이는 이번 프로모션에서 렌털료 최대 15개월 50% 할인 혜택을 제공하며, 패키지 다수에 따른 추가 할인을 적용하는 등 실질적 혜택을 강화하는 데 주력하고 있다. 코웨이 관계자는 "3대 이상 패키지 구매 시 매월 렌탈료 15% 추가 할인에 최대 5개월 더 반값 할인이 중복 적용된다"고 밝혔다.

침대 전문 회사인 시몬스도 이같은 프로모션 행렬에 합류했다. 시몬스는 삼성전자의 웨딩 마일리지 더블 프로모션에 대표 침대 브랜드로 참여한다. 이번 프로모션은 올해 6월 말까지 진행한다.

시몬스는 삼성전자 웨딩 마일리지 신규 가입자 중 삼성스토어 오프라인에서 삼성카드로 1000만원 이상 구매한 고객에 결제 금액의 2배를 적립해주는 혜택을 제공한다. 시몬스 관계자는 "이번 프로모션은 특히 현재 전개 중인 '비거 앤 모어(Bigger and More)' 프로모션 혜택과도 중복 적용이 가능해 소비자들은 더 큰 혜택을 누릴 수 있다"고 말했다.

이처럼 업계에서 프로모션 총공세를 펼치는 이유는 혼수, 효도 선물 등 수요가 정점에 달하는 시기에 고객 유치의 필요성이 커졌기 때문으로 풀이된다. 통상적으로 업계는 이사, 웨딩 시즌이 열리는 3월부터 5월까지를 연중 가장 큰 성수기로 보고 있다.

이 중 5월은 특히 수요가 몰리는 시기로 인식된다. 어버이날(5월8일) 등의 기념일이 있어 효도 선물 수요가 증가하는 데다, 4월과 5월에 혼인 건수가 많은 만큼 혼수 수요도 덩달아 늘어나기 때문이다.

업계 관계자는 "어버이날을 맞아 헬스케어 가전 제품의 판매량이 크게 늘어나는 양상을 띤다"며 "이 밖에도 5월에 혼수, 이사 관련 가전제품의 판매량도 늘어나기 때문에 업계에서는 해당 수요를 잡기 위해 대대적인 프로모션을 기획한다"고 설명했다.

◆ "우리 회사 얼굴인데 팍팍 써야지"...빅 모델 적극적으로 활용하는 업계

유명 배우 등 '빅 모델'을 전면에 내세운 상품 홍보도 적극적이다. 

교원웰스는 배우 신애라를 브랜드 앰배서더로 내세워 여름 마케팅에 나섰다. 교원웰스는 신애라와 함께한 토크쇼 형식의 유튜브 콘텐츠 '신신당부'를 통해 정수기와 공기청정기 등 자사 제품을 알리고 있다. 식습관과 항노화 등 건강에 관심이 높은 소비자와 접점을 넓히겠다는 방침이다.

17일 SK인텔릭스는 자사 헬스 플랫폼 브랜드 'SK매직'의 새로운 정수기 광고모델로 배우 변우석을 선정했다. [사진=SK인텔릭스]

SK매직은 배우 변우석을 새 광고모델로 발탁했다. SK인텔릭스는 오는 18일 신규 광고를 공개하고, 20일에는 미네랄 정수기 '투워터'를 시작으로 얼음정수기 '메가 아이스' 등 신제품을 순차 출시한다는 계획이다. 약정 기간에 따라 렌털료 반값 할인 프로모션도 함께 진행한다.

SK인텔릭스 관계자는 "이번 변우석 모델 선정은 브랜드의 프리미엄 이미지를 강화하고 렌털 시장 내 본원적 경쟁력을 끌어올리기 위한 전략"이라며 "SK매직의 프리미엄 브랜드 철학에 변우석의 품격 있는 이미지를 접목해 브랜드 선호도를 높이겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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