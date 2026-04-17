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중동전쟁 장기화…에너지공기업 비상대응 '고삐'

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  • 서부발전 등 에너지공기업이 16일 중동전쟁 장기화에 비상대응 강화했다.
  • 서부발전·남동발전이 연료조달위원회와 비상대응회의를 열고 리스크 점검했다.
  • 남부발전이 14일 안동역에서 유관기관과 에너지절약 가두 캠페인을 전개했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서부발전·남동발전, 안정적인 연료조달 총력
남부발전, 유관기관 합동 에너지절약 캠페인

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 중동전쟁 장기화되면서 에너지 공기업들이 비상대응을 보다 강화하고 나섰다.

한국서부발전·남부발전·남동발전은 에너지수급 전문위원회를 개최하고 비상대응반을 꾸리는 등을 통해 '자원 안보 위기 극복'에 앞장서고 있다.

◆ 서부발전·남동발전, 에너지 위기대응 강화…안정적인 연료조달

우선 서부발전과 남동발전은 안정적인 연료조달에 적극 나서고 있다.

지난 16일 본사에서 '전략적 연료조달위원회'를 열고 대응방안을 모색했다.

국제 에너지 시장의 높은 불확실성에 선제적으로 대응하고 안정적인 연료 조달 방안을 모색하기 위한 자리를 마련했다.

전략적 연료조달위원회는 연료 조달 과정의 잠재 위험 요인을 미리 파악하고 주요 의사결정에 대한 다양한 의견을 수렴하기 위해 운영되는 전문 심의 기구다.

지난 16일 서부발전 본사에서 열린 '전략적 연료조달위원회'에서 신현돈 인하대학교 에너지자원공학과 교수가 '액화천연가스 연료 시장 동향 및 전망'을 주제로 발표하고 있다. [사진=한국서부발전] 2026.04.17 gkdud9387@newspim.com

본 회의에는 에너지자원 및 해운 분야 전문가, 에너지자원공학과 교수, 현대글로비스 팀장이 사외위원으로 참석했다. 각계 전문가들이 참여한 만큼, 회의 내내 객관적 시선으로 심도 있는 분석으로 현재 에너지 위기 상황을 진단했다.

서규석 서부발전 미래사업부사장은 "국제 에너지 시장의 변동성이 그 어느 때보다 높아진 상황에서 전문가의 객관적 시각과 심도 있는 분석은 안정적 연료 조달을 위한 중요한 토대가 될 것"이라고 강조했다.

남동발전은 지난 16일 본사에서 에너지 위기 극복을 위해 '에너지수급 비상대응회의'를 개최하고 대응 체계를 대폭 강화했다.

본 회의는 발전설비 운영에 필수적인 연료와 자재 수급 등 전사적 리스크를 선제적으로 점검하기 위해 마련됐다.

조영혁 남동발전 사장직무대행은 "비상대응반을 중심으로 상시 모니터링을 강화하고 리스크에 선제적으로 대응함으로써, 안정적 전력 공급 임무를 완수하겠다"며 포부를 드러냈다.

지난 16일 남동발전 본사에서 남동발전 관계자들이 에너지 위기 극복을 위해 '에너지수급 비상대응회의'를 진행하고 있다. [사진=한국남동발전] 2026.04.17 gkdud9387@newspim.com

◆ 남부발전, 유관기관 합동 '에너지절약 가두 캠페인' 전개

남부발전은 석유위기에 적극 대응해 에너지절약 캠페인에 적극 앞장서고 있다.

남부발전은 지난 14일 안동역 일대에서 유관기관과 합동으로 '에너지절약 가두 캠페인'을 전개했다.

이번 가두 캠페인은 최근 에너지 가격 상승에 따른 자원 안보 위기를 슬기롭게 극복하고, 생활 속 에너지 절약 실천 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.

이날 김상만 안동빛드림본부장과 직원들은 안동시민과 방문 외국인들을 대상으로 ▲승용차 5부제 참여 ▲대중교통 이용 ▲실내 적정온도 유지 등 '에너지절약 국민행동 요령'이 담긴 유인물 등을 배부하며 적극적인 동참을 호소했다.

이와 더불어 남부발전은 청렴 문화 확산을 위하여 '청렴 장바구니'를 시민들에게 함께 나눠주며 공공기관으로서의 윤리 경영 의지도 함께 전달했다.

김상만 안동빛드림본부장은 "자원 안보 위기를 슬기롭게 이겨내기 위해 공공기관으로서 책임감을 갖고 국민과 함께하는 실천 운동을 전개하게 됐다"면서, "이번 캠페인이 지역사회 전반으로 에너지절약 문화가 확산되는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

김상만 남부발전 안동빛드림본부장(왼쪽에서 다섯 번째)과 소속 직원들이 지난 14일 안동역 일대에서 '에너지절약 가두 캠페인'을 전개하고 있다. [사진=한국남부발전] 2026.04.17 gkdud9387@newspim.com

gkdud9387@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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