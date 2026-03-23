美최후통첩 시한 임박에 이란 "호르무즈, 우리가 닫은 거 아냐"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 설정한 '이란 발전소 타격 48시간 최후통첩' 시한이 다가오는 가운데, 이란 정부가 호르무즈 해협의 물리적 봉쇄 사실을 부인하며 전 세계적 물류 대란의 책임을 미국 측으로 돌리고 나섰다.
아바스 아라그치 이란 외무장관은 22일(현지시간) 자신의 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "호르무즈 해협은 폐쇄되지 않았다"고 밝혔다.
그는 현재 해협 내 상업적 항행이 급감한 원인에 대해 "선박들이 주저하는 이유는 이란 때문이 아니라 당신(미국)이 시작한 자의적인 전쟁을 보험사들이 두려워하기 때문"이라며 상선들의 운항 중단이 미국의 군사적 위협으로 인한 결과임을 주장했다.
이어 아라그치 장관은 "항행의 자유는 무역의 자유 없이는 존재할 수 없다. 둘 다 존중해야 한다. 그렇지 않으면 둘 다 기대할 수 없다"며 "어떤 보험사도, 어떤 이란인도 더 이상의 위협에 흔들리지 않을 것"이라고 재차 강조했다.
이러한 이란 측의 발언은 트럼프 대통령이 "48시간 내 해협을 전면 개방하지 않으면 이란 내 최대 발전소부터 초토화하겠다"고 경고한 지 하루 만에 나왔다.
이날 앞서 트럼프 대통령은 이스라엘 매체 채널13과의 인터뷰에서 최후통첩의 결과가 "곧 어떻게 나타날지 알게 될 것이다. 이란은 완전히 파괴될 것"이라며, 재차 압박을 가했다.
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