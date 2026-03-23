송소희, 어센틱과 전속계약…한로로와 한솥밥

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 자신만의 장르를 개척한 현대 음악 싱어송라이터 송소희가 어센틱에 합류했다.

23일 어센틱은 "K뮤직의 새로운 지형을 여는 싱어송라이터 송소희와 최근 전속 계약을 체결했다"라고 밝혔다.

이어 "하나의 '장르'로 표현되는 송소희의 음악적 색깔이 더욱 선명하게 드러날 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 송소희. [사진=어센틱] 2026.03.23 alice09@newspim.com

어린 나이부터 경기민요 소리가로 음악을 시작한 송소희는 이후 싱어송라이터로서 자신만의 음악 세계를 꾸준히 확장해왔다. 전통을 기반으로 하면서도 장르의 경계를 넘나드는 실험적인 음악을 통해 '현대 음악 싱어송라이터'로서의 독자적인 입지를 구축했다.

특히 송소희는 2022년 싱글 '구름곶 여행 : 저니 투 유토피아(Journey to Utopia)'를 시작으로 2023년 싱글 '인포데믹스(Infodemics)', '세상은 요지경 (아수라장, Asurajang)', 2024년 EP '공중무용'과 싱글 '낫 어 드림(Not a Dream)', 2025년 EP '리: 5(Re:5)'를 잇달아 발표하며 그만의 음악적 정체성을 한층 또렷하게 각인시켰다.

송소희는 지난 22일 경기 고양 킨텍스에서 열린 '더 글로우 2026' 무대에 오르며 올해 국내 뮤직 페스티벌 활동의 포문을 열었다.

송소희는 이어 오는 4월 '2026 러브썸'에도 출연해 관객들과 만남을 이어갈 예정이다.

어센틱에는 자신만의 색깔로 진솔한 음악을 선보이는 아티스트 한로로, 다운(Dvwn), 희규, 구원찬이 소속돼 있다.

장르의 경계를 허물며 새로운 음악 세계를 개척해 온 송소희와 어센틱의 만남이 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 모인다.

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