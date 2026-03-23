서울시, 중기 디자인 개발 지원…30개 팀 이상 선정

4월 3일까지…제품디자인 최대 2000만원 개발비 지급

인공지능·로봇·건강 등 기술융합형 미래성장 집중 지원

[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울시는 서울디자인재단과 함께 '2026년 중소기업 산업디자인 개발 지원사업'에 참여할 기업(중소기업·디자인전문회사)을 4월 3일까지 모집한다고 23일 밝혔다. 지원 대상에 선정되면 디자인 개발비와 1:1 전문가 상담, 교류 및 홍보․판로 개척 등을 지원받게 된다.

분야별 지원금은 디자인개발에 2000만 원, 서비스디자인[브랜드, 사용자경험․사용자환경(UI․UX)]에 1500만 원으로 지원할 계획이다.

서울시는 디자인의 중요성을 인식하여 올해로 4년째 '산업디자인 개발 지원사업'을 추진하고 있다. 이 지원사업을 통해 지난해 최대 매출 5억 원 증가와 국내외 수상(2건) 등 가시적인 성과를 확인할 수 있었다. 또한, 2025년 사업 만족도는 92점으로 전년(85점) 대비 상승했다.

지난해 선정된 유방촬영용 디지털 제품. [서울시 제공]

디자인 혁신을 통한 기업 경쟁력 강화를 위해 서울시는 올해도 중소기업과 디자인 전문회사가 협업하는 방식으로 디자인 개발을 지원할 계획이다. 특히 인공지능(AI), 디지털 트윈, 로봇기술, 헬스테크 등 미래 성장 산업 분야의 기업들에 중점을 두고 30개 팀 이상을 선정할 예정이다.

김포 디자인주간과 연계된 서울디자인산업 종합전시를 통해 개발된 결과물을 공개하고, 투자 설명회를 통한 판로 개척에도 힘쓸 계획이다. 최종적으로 서울 소재 '최근 3년 평균 매출 10억 원 이상 중소기업'과 '산업디자인전문회사'가 선정될 예정이다.

참여 중소기업은 디자인 전문회사와 협력체를 구성해 신청하거나 단독으로 지원할 수 있으며, 단독 신청 시에는 디자인 기업 매칭도 지원한다. 신청 접수는 4월 3일 오후 6시까지 사업 누리집을 통해 가능하다.

우수 디자인기업에 대한 정보는 한국디자인진흥원 누리집 '전문회사 조회'(designfirm.kidp.or.kr)를 통해 확인할 수 있으며, 사업 정보는 서울디자인재단 누리집(seouldesign.or.kr)을 참조하거나 서울디자인재단(02-2096-0042)으로 문의하면 된다.

서울시의 최인규 디자인정책관은 "중소기업과 디자인 전문기업의 협력은 도시 경쟁력 강화를 위해 중요하다"며, 이번 지원사업이 매출 성장의 발판이 되고 건강한 디자인 산업 생태계 구축에 기여하기를 바란다고 전했다.

jycafe@newspim.com