장우진·최효주, 프로탁구리그 시리즈1 남녀 단식 정상

장한재-안준영·양하은-지은채 조는 남녀 복식 초대 챔피언

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 탁구 간판 장우진과 베테랑 최효주가 2026 두나무 프로탁구리그 시리즈1에서 남녀 단식 챔피언에 올랐다.

장우진(세아)은 22일 인천국제공항공사 스카이돔에서 열린 남자 단식 결승에서 박규현(미래에셋증권)을 3-2(11-8 11-13 11-4 5-11 6-0)로 꺾고 우승을 차지했다. 장우진은 프로리그 원년이던 지난해 시리즈2와 파이널스에 이어 이번 시즌 시리즈1까지 3연속 우승을 완성하며 국내 남자 탁구 최강자의 입지를 굳혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 장우진. [사진=한국프로탁구연맹] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

1게임 8-7에서 드라이브 공세로 11-8을 따낸 뒤 2게임을 듀스 끝에 내주고 3게임을 11-4로 가져갔지만, 4게임을 잃어 승부는 최종 5게임으로 갔다. 마지막 5게임에서 장우진은 초반부터 연속 6점을 쓸어 담으며 단 한 점도 허용하지 않고 승부를 끝냈다.

여자 단식 결승에서는 대한항공의 최효주가 유시우(화성도시공사)를 3-0(11-6 11-9 11-5)으로 완파하고 우승했다. 올해 초 한국마사회를 떠나 대한항공으로 이적한 뒤 첫 우승으로, 새 팀에서 완벽한 출발을 알렸다. 최효주는 1게임을 11-6으로 잡은 뒤 2게임 7-9 열세에서 4연속 득점으로 11-9 역전에 성공했고 3게임도 11-5로 마무리하며 세트 스코어 3-0으로 시리즈1 여자 단식 왕좌에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최효주. [사진=한국프로탁구연맹] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

남녀 복식 부문에서는 국군체육부대와 화성도시공사가 초대 챔피언을 가져갔다. 남자 복식 결승에서 장한재-안준영(국군체육부대) 조는 장성일-박경태(보람할렐루야) 조를 3-0(11-8 11-6 11-9)으로 제압했다. 여자 복식에서는 양하은-지은채(화성도시공사) 조가 대한항공 정은송-문초원 조를 풀세트 접전 끝에 3-2(13-11 11-4 10-12 9-11 7-5)로 누르고 첫 챔피언에 올랐다.

양하은은 앞서 단식 4강에서 탈락한 아쉬움을 복식 우승으로 털어냈고 29일 야구 선수 출신의 음악 아티스트 안상은(예명 에이푸)과 화촉을 밝히는 정은송은 최고의 결혼 선물을 눈앞에서 놓치며 아쉬움을 남겼다.

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