당정, 25조 규모 추경안 신속 편성키로..."초과세수 활용해 차등 지원"

추가 국채 발행없이 초과세수 활용, 국회 제출시 최우선 처리

[서울=뉴스핌] 김승현 배정원 기자 = 더불어민주당과 정부, 청와대는 22일 국회에서 고위 당정협의를 열고 중동사태에 따른 고유가 대응을 위해 25조원 규모의 추가경정예산안을 신속히 편성하기로 했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 열린 고위 당정협의 결과 브리핑에서 "당정은 급변하는 중동사태에 따른 고유가 대응, 직접 타격받는 취약계층 민생 안정과 산업 피해 최소화 및 공급망 안정을 위한 추경안에 대해 논의했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령비서실장이 8일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제6차 고위당정협의회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.02.08 mironj19@newspim.com

강 대변인은 "당은 골든타임을 놓치지 않기 위해 신속하게 추경안을 마련해줄 것을 요청했다"며 "정부는 신속하고 선제적인 대응이 중요하다는 점을 공감하며 최대한 빠른 시일 내 국회에 제출할 예정"이라고 전했다.

추경안 규모는 25조원 수준이다. 정부는 추가 국채 발행 없이 초과세수를 활용해 국채나 외환시장 영향은 최소화할 예정이다.

강 대변인은 "당정은 국민 부담을 하루라도 덜어내기 위해 추경안이 국회에 제출되면 최우선 처리하기로 했다"고 강조했다.

추경안 지원방식과 관련해 강 대변인은 "방식에 관해서는 논의 중에 있고 정부 편성안이 유례없는 속도로 진행되고 있다"며 "부처마다 추경 편성안을 마련하고 있으며 3월 말까지는 마무리될 것"이라고 설명했다.

또한 "전쟁 추경을 신속 편성해서 민생 안정과 피해 수출기업을 지원하기로 했다"며 "차등지원을 통해 취약계층과 지방 등 더 어려운 부분을 지원하겠다"고 덧붙였다.

초과세수와 관련해서는 "세수 기반에 관해서는 오늘 회의에서 구체적으로 말씀은 안 하셨다"며 "그간 언론보도를 보면 법인세 포함해서 추가세수가 많이 발생했고 세외수입도 있을 것"이라고 말했다.

강 대변인은 "오늘은 추경 방향에 대해 이야기한 것이며 세부내용은 이야기하지 않았다"고 했다.

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