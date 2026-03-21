일본, 호주 꺾고 여자 아시안컵 8년 만에 정상 탈환… 29득점 1실점으로 '전승 우승'

일본, 통산 세 번째 우승

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 일본 여자 축구대표팀이 호주를 꺾고 전승으로 아시아 정상에 등극했다.

일본은 21일 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 결승전에서 호주를 1-0으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 일본 하마노 마이카가 21일 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 결승전에서 호주를 상대로 득점한 후 기뻐하고 있다. [사진=AFC 홈페이지 캡처] 2026.03.21 football1229@newspim.com

일본은 2014년과 2018년 이후 8년 만에 정상에 오르며 통산 세 번째 우승을 달성했다. 최근 4개 대회에서 3차례 우승을 차지하며 아시아 여자 축구 최강의 입지를 다시 한 번 입증했다.

결승전의 승부는 전반 이른 시간에 갈렸다. 전반 17분 하마노 마이카가 페널티지역 왼쪽에서 오른발 중거리 슛으로 골망을 흔들며 선제골이자 결승골을 기록했다.

이후 일본은 안정적인 경기 운영으로 리드를 지켜냈다. 호주는 후반 들어 반격에 나섰지만 일본의 견고한 수비를 뚫지 못하며 끝내 동점 골을 만들지 못했다.

이번 대회 일본의 경기력은 압도적이었다. 조별리그를 3전 전승으로 통과한 뒤 토너먼트에서 필리핀, 한국, 호주를 차례로 꺾으며 '전승 우승'을 달성했다. 6경기에서 29골을 넣고 단 1골만 내주는 완벽에 가까운 공수 밸런스를 보였다.

일본을 상대로 유일하게 득점한 팀은 한국이었다. 준결승에서 한국의 강채림(몬트리올)이 한 골을 기록했지만, 일본은 4-1로 승리하며 결승에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 일본은 21일 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 결승전에서 호주를 1-0으로 제압했다. [사진=AFC 홈페이지 캡처] 2026.03.21 football1229@newspim.com

반면 2010년 이후 16년 만에 우승을 노렸던 호주는 또다시 일본의 벽에 막혀 준우승에 만족해야 했다.

한편 한국은 이번 대회에서 4강에 올라 2027 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵 본선 진출권을 확보했다. 일본, 호주, 중국과 함께 4강에 오른 팀들이 직행 티켓을 따냈고, 플레이오프를 통해 북한과 필리핀이 추가로 본선행을 확정했다.

다음 여자 아시안컵은 2029년 우즈베키스탄에서 열린다.

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