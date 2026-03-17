호주,'최다 우승' 중국 2-1로 제압...여자축구 아시안컵 결승 진출

호주, 18일 한국-일본 승자와 결승

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 호주 여자 축구대표팀이 중국을 꺾고 여자 아시안컵 결승에 선착했다.

호주는 17일(한국시간) 호주 퍼스의 퍼스 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 준결승전에서 중국을 2-1로 제압했다. 호주는 2010년 중국 대회 16년 만에 우승을 정조준한다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 호주는 17일(한국시간) 호주 퍼스의 퍼스 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 준결승전에서 중국을 2-1로 제압했다. [사진=AFC SNS] 2026.03.17 football1229@newspim.com

신상우 감독이 이끄는 한국은 18일 일본과 준결승전을 벌인다. 이 경기 승자가 오는 21일 호주와 우승 트로피를 다툴 예정이다.

역대 최다(9회) 우승 및 디펜딩 챔피언인 중국은 이날 패배로 대회 2연패가 무산됐다. 대신 대회 4강 진출로 브라질에서 열릴 2027 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵 출전을 확정했다.

총 12개 팀이 참가한 이번 대회에서 4강 진출 팀, 그리고 8강에서 탈락한 팀 중 플레이오프를 승리한 2팀을 더해 총 6개 팀이 월드컵에 출전한다.

호주가 전반 17분 선취골을 기록했다. 역습 상황에서 엘리 카펜터가 상대 오른쪽에서 페널티 지역으로 투입한 공을 메리 파울러가 컷백으로 페널티 박스 중앙 지역에 연결하자, 케이틀린 포드가 원 터치 오른발 슛으로 중국 골문을 갈랐다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 호주 케이틀린 포드(오른쪽 첫 번째)가 17일(한국시간) 호주 퍼스의 퍼스 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 준결승전에서 중국을 상대로 득점한 이후 기뻐하고 있다. [사진=AFC 홈페이지] 2026.03.17 football1229@newspim.com

하지만 중국도 쉽게 물러나지 않았다. 전반 26분 장린옌이 호주 골키퍼의 반칙으로 얻은 페널티킥을 직접 마무리하며 동점을 만들었다.

후반 13분 호주가 다시 균형을 깨뜨렸다. 문전으로 쇄도하며 포드의 침투 패스를 이어받은 샘 커가 골키퍼까지 제친 뒤 각이 좁은 상황에서도 왼발 슛을 날려중국 골망을 흔들었다. 이 골은 결승골이 됐다.

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