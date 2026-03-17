호주,'최다 우승' 중국 2-1로 제압...여자축구 아시안컵 결승 진출

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 호주 여자 축구대표팀이 중국을 꺾고 여자 아시안컵 결승에 선착했다.
호주는 17일(한국시간) 호주 퍼스의 퍼스 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 준결승전에서 중국을 2-1로 제압했다. 호주는 2010년 중국 대회 16년 만에 우승을 정조준한다.
신상우 감독이 이끄는 한국은 18일 일본과 준결승전을 벌인다. 이 경기 승자가 오는 21일 호주와 우승 트로피를 다툴 예정이다.
역대 최다(9회) 우승 및 디펜딩 챔피언인 중국은 이날 패배로 대회 2연패가 무산됐다. 대신 대회 4강 진출로 브라질에서 열릴 2027 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵 출전을 확정했다.
총 12개 팀이 참가한 이번 대회에서 4강 진출 팀, 그리고 8강에서 탈락한 팀 중 플레이오프를 승리한 2팀을 더해 총 6개 팀이 월드컵에 출전한다.
호주가 전반 17분 선취골을 기록했다. 역습 상황에서 엘리 카펜터가 상대 오른쪽에서 페널티 지역으로 투입한 공을 메리 파울러가 컷백으로 페널티 박스 중앙 지역에 연결하자, 케이틀린 포드가 원 터치 오른발 슛으로 중국 골문을 갈랐다.
하지만 중국도 쉽게 물러나지 않았다. 전반 26분 장린옌이 호주 골키퍼의 반칙으로 얻은 페널티킥을 직접 마무리하며 동점을 만들었다.
후반 13분 호주가 다시 균형을 깨뜨렸다. 문전으로 쇄도하며 포드의 침투 패스를 이어받은 샘 커가 골키퍼까지 제친 뒤 각이 좁은 상황에서도 왼발 슛을 날려중국 골망을 흔들었다. 이 골은 결승골이 됐다.
football1229@newspim.com