일본, 필리핀 7-0 대파... 여자 아시안컵 4강서 한일전 성사

18일 오후 6시 킥오프

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 4강에서 한국과 일본의 한일전이 성사됐다.

일본 여자 축구 국가대표팀은 15일 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 열린 2026 AFC 여자 아시안컵 8강전에서 필리핀을 7-0으로 크게 이겼다.

[서울=뉴스핌] 일본 여자축구대표팀이 15일 열린 여자 아시안컵 8강에서 필리핀을 7-0으로 대파했다. [사진 = 아시안컵 SNS] 2026.03.15 wcn05002@newspim.com

이 승리로 일본은 대회 준결승 진출을 확정했고, 앞서 8강을 통과한 한국과 결승행 티켓을 놓고 맞붙게 됐다.

한국은 하루 전인 14일 같은 장소에서 열린 8강전에서 우즈베키스탄을 6-0으로 완파하며 4강에 올랐다. 이로써 한일 양국이 나란히 대승을 거두고 준결승에서 격돌하는 구도가 완성됐다.

양 팀의 준결승전은 오는 18일 오후 6시(한국시간) 스타디움 오스트레일리아에서 열린다. 이 경기에서 승리한 팀은 결승에 올라 아시아 챔피언 타이틀에 도전하게 된다.

일본은 현재 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 아시아 국가 가운데 가장 높은 8위에 올라 있는 강팀이다. 반면 한국은 21위에 자리하고 있다. 일본 대표팀 선수 대부분이 유럽과 미국 리그에서 활약하고 있어 전력 면에서도 높은 평가를 받고 있다.

이번 대회에서도 일본은 안정적인 경기력을 이어가고 있다. 조별리그 C조에서 3전 전승을 기록하며 조 1위로 8강에 올랐고, 토너먼트 첫 경기인 필리핀전에서도 대승을 거두며 4경기 연속 승리를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 고유진이 14일 AFC 여자 아시안컵 우즈베키스탄과의 8강전에서 추가골을 기뻐하고 있다. [사진=KFA] 2026.03.14 psoq1337@newspim.com

한국 입장에서는 쉽지 않은 상대다. 양 팀의 최근 맞대결에서도 일본이 우위를 점하고 있다. 한국이 일본을 상대로 마지막 승리를 거둔 것은 2015년 동아시안컵으로, 당시 2-1 승리를 거둔 이후 11년 동안 승리가 없다. 이후 맞대결에서는 한국이 4무 5패를 기록했다. 역대 상대 전적에서도 한국은 일본에 4승 12무 19패로 열세다.

하지만 한국은 이번 대회를 통해 이미 중요한 목표 하나를 달성했다. 신상우 감독이 이끄는 대표팀은 4강 진출로 2027년 열리는 FIFA 여자 월드컵 본선 진출권을 확보했다. 이는 한국 여자 축구 역사상 다섯 번째 월드컵 본선 진출이자 네 대회 연속 본선 진출이다.

이제 한국 대표팀의 다음 목표는 사상 첫 아시아 정상 등극이다. 한국은 직전 대회였던 2022년 인도 대회에서 처음으로 결승에 진출했지만, 마지막 문턱을 넘지 못하며 준우승에 머물렀다.

이번 대회에서 다시 한 번 결승 무대를 향해 도전하는 한국은 숙적 일본을 넘어야 하는 과제를 안게 됐다.

한편 대진표 반대편에서는 '디펜딩 챔피언' 중국과 개최국 호주가 결승 진출을 놓고 맞대결을 펼친다.

2026 AFC 여자 아시안컵 결승전은 오는 21일 열릴 예정이다.

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