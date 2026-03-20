[코인 시황] 비트코인, 유가 하락에 반등…그러나 '약한 랠리' 경고음 커진다

유가 하락에 비트코인 반등…"리스크 자산, 여전히 유가에 좌우"

S&P500 '200일선 붕괴'…리스크 자산 전반 경고

6만5800달러 '분수령'…하방 열리면 추가 급락 가능성

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 전쟁 여파로 출렁이던 금융시장에서 비트코인이 유가 하락을 발판으로 반등에 나섰다. 주요 경제국들이 에너지 시장 안정을 위한 공동 대응에 나서면서 국제유가가 하락했고, 이에 따라 암호화폐 시장도 일제히 반등하는 흐름을 보였다. 다만 전쟁 불확실성과 주식시장 약세 신호가 겹치며 시장 전반의 불안감은 여전히 해소되지 않고 있다.

◆ 유가 하락에 비트코인 반등…"리스크 자산, 여전히 유가에 좌우"

비트코인(BTC)은 한국시간 20일 오후 7시 15분 기준 7만1118달러까지 상승하며 하루 기준 1.62% 이상 올랐다. 전날 6만8900달러 아래로 밀렸던 데서 반등한 것이다. 이더리움(ETH)은 2164달러로 0.19% 오르고 있으며, XRP, 솔라나(SOL) 등 주요 알트코인도 상승했지만, 상승폭은 1% 미만에 그치며 비트코인 대비 상대적으로 부진했다.

비트코인 이미지.[사진=로이터 뉴스핌]

국제유가는 전날 주요국의 공동 대응 발표 이후 하락했으나 이날 반등하고 있다. 서부텍사스산원유(WTI) 4월물 인도분은 96달러에, 브렌트유 선물은 110달러에 거래되고 있다.

영국·프랑스·독일·이탈리아·네덜란드·일본은 공동 성명을 통해 호르무즈 해협의 안전한 항행을 보장하고 에너지 공급 안정에 나서겠다고 밝혔다. 이들은 이란의 공격을 규탄하며 즉각 중단을 촉구했다.

여기에 스콧 베선트 미 재무장관이 이란 유조선 제재 완화와 전략비축유(SPR) 방출 가능성을 언급하면서 유가 하락 압력을 키웠다.

다만 미 연방준비제도(Fed·연준)가 성장과 인플레이션 전망에 대한 불확실성을 강조하면서 금리 인하 기대가 후퇴한 점은 부담으로 작용하고 있다. 이에 따라 암호화폐를 포함한 위험자산은 유가 흐름에 민감하게 반응하는 구조가 이어지고 있다.

◆ "유가 지지선 유지 시 상승 압력"…불확실성은 여전

시장에서는 유가 하락에도 불구하고 상승 압력이 여전히 남아 있다는 분석이 나온다.

모트 캐피털 매니지먼트는 "현재 유가는 중요한 지지 구간을 유지하고 있으며, 이 수준이 지켜지는 한 상승 편향이 지속될 가능성이 크다"며 "옵션 시장 포지셔닝 역시 추가 상승 가능성을 시사한다"고 분석했다.

중동 지역의 군사 충돌이 이어지고 있다는 점에서 에너지 시장 불안은 완전히 해소되지 않은 상태다.

◆ S&P500 '200일선 붕괴'…리스크 자산 전반 경고

주식시장에서도 경고 신호가 나타나고 있다. 월가의 대표 지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 200일 단순이동평균선 아래에서 마감하며 지난해 5월 이후 처음으로 중기 추세가 약세로 전환됐다.

이는 위험 회피 심리가 강화될 경우, 주식뿐 아니라 암호화폐 시장까지 동반 압박을 받을 수 있음을 시사한다.

◆ "반등 아닌 약한 숨 고르기"…비트코인 기술적 경고

기술적 분석 측면에서도 낙관론을 경계해야 한다는 지적이 나온다. 최근 비트코인 흐름은 지난해 11월부터 올해 1월 사이 나타났던 패턴과 매우 유사한 모습이다. 당시에도 가격은 완만한 상승 기울기의 좁은 박스권에서 움직이며 회복하는 듯 보였지만, 결국 지지선을 이탈하며 9만 달러에서 6만 달러 수준까지 급락했다.

현재 역시 2월 저점 이후 비트코인은 동일한 형태의 '상승 채널' 안에서 움직이고 있다. 그러나 상승 속도는 느리고 변동성은 불규칙해, 전형적인 '역추세 반등(counter-trend recovery)'으로 해석된다.

시장에서는 이를 '상승 피로' 신호로 보고 있다. 즉, 매수세가 충분한 힘을 갖지 못한 채 반등이 이어지고 있으며, 하락 추세 속 일시적 반등에 그칠 가능성이 있다는 것이다.

◆ 6만5800달러 '분수령'…하방 열리면 추가 급락 가능성

핵심은 현재 채널 하단이다. 비트코인이 약 6만5800달러 수준의 지지선을 하향 이탈할 경우, 약세장이 재차 강화되며 매도 압력이 급격히 확대될 수 있다.

반대로 상단을 돌파할 경우에는 하락 추세가 약화되며 강세 전환의 계기가 될 수 있다.

결국 비트코인은 지금 중대한 갈림길에 서 있다. 유가·전쟁·금리·주식시장이라는 거시 변수와 기술적 약세 신호가 맞물린 가운데, 이번 반등이 추세 전환의 시작인지, 또 한 번의 '속임수 랠리'에 불과한지가 시장의 최대 관심사로 떠오르고 있다.

koinwon@newspim.com