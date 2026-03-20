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"사우디 관리들, 4월 내내 호르무즈 뱃길 막히면 유가 180달러 예상"

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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 중동 최대 산유국인 사우디아라비아의 관리들은 호르무즈 해협의 봉쇄가 다음달말까지 지속되면 유가가 배럴당 180달러에 달할 것으로 전망하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 19일 보도했다.

신문에 따르면 사우디 에너지부를 비롯한 석유 관련 관리들은 "호르무즈 봉쇄가 지속될 경우 4월 둘째 주에는 유가가 배럴당 150달러에 달하고, 몇 주 안에 순차적으로 165달러와 180달러에 도달할 것"이라고 예상했다.

이는 최악의 시나리오가 아닌 기본 시나리오에 해당한다고 했다. 

간밤(현지시간 19일) 원유시장 벤치마크인 브렌트는 장중 120달러에 육박했다가 도널드 트럼프 대통령의 '이란이 주변국 에너지 시설을 공격하지 않으면 미국과 이스라엘도 이란 에너지 시설에 대한 추가 공격에 나서지 않을 것'이라는 발언에 오름폭을 되감았다.

20일 아시아 거래에서는 고도를 좀 더 낮춰 우리시간 오후 1시30분 현재 브렌트는 직전 마감가보다 1.37%, 1.49달러 하락한 107.15달러에 거래됐다.

다만 미국이 이란의 석유수출 허브인 하르그섬과 호르무즈 해협의 이란 측 해안지대에 지상 병력을 투입하는 경우, 여기에 맞서 이란이 결사항전으로 버티며 호르무즈 뱃길이 한달 넘게 차단될 경우 원유시장 흐름은 더 험악해질 것이라고 사우디의 관리들과 석유업계 전문가들은 예상했다. 세계 곳곳의 육상 저장고와 해상 유조선의 원유 재고가 바닥을 보이면서 유가는 더 급한 기울기로 상승할 위험에 놓인다.

간밤 브렌트가 배럴당 120달러에 바짝 다가서자, 트럼프 대통령은 중동 에너지시설을 겨냥한 난타전을 자제할 것을 당부했고 이스라엘도 이란 에너지시설에 대한 공격을 중단할 것이라고 밝혔다. 시시각각 변하는 전황 속에 이러한 자제력이 얼마나 유지될지는 미지수다. 석유업계 관계자들과 원유시장 참여자들이 마음을 놓지 못하는 이유다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 19일(현지시간) 외신 기자들과 만나 "이란의 핵농축과 탄도 미사일 제조 능력은 상실됐다"며 "전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 빨리 끝날 것"이라고 말했다. 반면 앞서 히브리어로 발표한 성명에서는 "이번 전쟁이 필요한 만큼 계속될 것"이라고 강조했다.

지난달말 이란과 핵협상을 이어가던 중에 기습적으로 이란을 타격했던 미국과 이스라엘이었던 만큼 이 전쟁의 종식 시점을 점치는 것은 쉽지 않다. 적어도 싱가포르 앞바다를 지나고 있는 미군 강습상륙함과 해병대 병력이 오만 근해 부근에 당도한 뒤 벌어질 상황을 살펴야 한다.

인터컨티넨탈 거래소(ICE)에 따르면 지난 18일 옵션 시장에서 가장 인기를 끈 포지션 가운데 하나는 4월 만기일까지 브렌트유가 배럴당 130달러, 140달러, 혹은 150달러에 도달할 것이라는 베팅(콜옵션)이었다.

CIBC 프라이빗 웰스의 수석 에너지 트레이더인 레베카 바빈은 19일 WSJ에 "더 이상 시장은 이것이 3월 말에나 가능할 것처럼 반응하지 않고 있다"며 "한 달 안에 150달러까지 치솟는 것도 불가능한 일은 아니며 6월을 내다보면 180달러까지도 가능할 것"이라고 말했다.

분석가들 사이에선 "치솟는 가격은 수요 파괴를 낳아 다시 가격의 위를 가로막는 조정 기능을 발휘하지만, 석유와 천연가스 없이 살기 힘든 세상에서 (석유와 천연가스의) 유의미한 수요 파괴를 불러오기 위해서는 가격이 더 유의미하게(배럴당 180달러) 치솟아야 할 것"이라는 관측도 자리한다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

osy75@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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